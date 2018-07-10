(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIKKONYA,()

Atiker Konyaspor, birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdürüyor.

Yeşil beyazlılar, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Bolu Gerede?deki birinci etap kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Ertuğrul Taşkıran ve Wilfred Moke takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, gol vuruşu ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman, dönüşümlü olarak yapılan savunma hücum organizasyon çalışması ve minyatür kale maç ile devam etti. Antrenman üç takım olarak oynanan turnuva maçları ile tamamlandı.