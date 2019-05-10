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(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da Trabzonspor mesaisi

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına...

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ve şut çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, tedavilerine devam edilen Petar Filipovic ve Fallou Diagne katılmazken, Selim Ay ve Yevhen Opanasenko takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

 

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