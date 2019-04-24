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(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı...

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra sahada yapılan çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden antrenman tempolu koşu çalışması, 8’e 8 oyun ve çift kale maç ile tamamladı. Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Petar Filipovic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Fallou Diagne antrenmanda yer almadı.

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