Tolga YANIK/KONYA, ()- ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden antrenman, 7’ye 7 çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Mücahit Can Akçay, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Erdon Daci’nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Mücahit Atalay, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic, Fallou Diagne katılmadı.
(Görüntülü) Atiker Konyaspor 8 eksikle çalıştı
Tolga YANIK/KONYA, ()- ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla...
20 Mart 2019 Çarşamba 18:29
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