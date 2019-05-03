Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

(Görüntülü) Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla...

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 4’e 1 top oyunu ile devam antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. 

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Yevhen Opanasenko ile ameliyat olan Petar Filipovic katılmadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328