(Görüntülü) Atiker Konyaspor 3 eksikle çalıştı

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü.



Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü salonda yapılırken, iki gruba ayrılan oyuncular core ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular sahada yapılan ısınma hareketlerinin ardından iki grupta 6’ya 3 topla oyun oynadı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.



Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Petar Filipovic, Fallou Diagne katılmadı.