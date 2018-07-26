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(Görüntülü) Artistik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi 

MERSİN, () ARTİSTİK Cimnastik genç-büyük, kadın ve erkek Türkiye Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına 29 sporcuyla Mersin'de başladı. Mersin'in Akdeniz Oyunları'nın ardından kendilerine uğurlu gelmeye başladığını...

MERSİN, ()



ARTİSTİK Cimnastik genç-büyük, kadın ve erkek Türkiye Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına 29 sporcuyla Mersin'de başladı.

Mersin'in Akdeniz Oyunları'nın ardından kendilerine uğurlu gelmeye başladığını belirten erkekler takım kaptanı Ümit Şamiloğlu, "Hedefimiz takım halinde finale kalmak. Madalyalar almak, Akdeniz Oyunları'nın ardından aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Bireysel olarak 4-5 sporcunun madalya şansı var. Avrupa Şampiyonası, olimpiyat seçmeleri ve Dünya Şampiyonası bunun için bir basamak olacak" dedi.

Kadınlar takım kaptanı Göksu Üçtaş Şanlı ise, "Günde çift antrenmanla çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak iyi bir sıralama elde etmek ve alet finallerinde madalya elde etmek istiyoruz. Bu bizim için dünya sıralaması içinde çok önemli" ifadesini kullandı.

10'u kadın 29 sporcunun katıldığı kampta kadın milli takımının çalışmaları 29 Temmuz'da, erkeklerin çalışmaları ise 6 Ağustos'ta sona erecek.

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