(Görüntülü) Arnavut milli takımının eski kaptanı Rudi Vata: "Milli takım tecrübesine sahip oyuncularımız az"

Ali DANAŞ, İşkodra () Uzun yıllar Arnavut A Milli Takım kaptanlığı yapan Rudi Varta, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Panucci'nin önemli bir ekolden geldiğini ancak bir önceki teknik adam Biasi'nin daha akıllı davrandığını belirten Vata; "Panucci çok önemli bir futbol ekolünden geliyor. Bunu tartışmak anlamsız olur ama ondan önceki hocamız Giovanni De Biasi de İtalyan olmasına rağmen daha akıllı davrandı. Oluşturduğu takım birbirine bağlı olan, birbiri için mücadele eden bir takımdı. Şu an bunu takımda göremiyoruz. Kopukluklar var. 2016 Avrupa Şampiyonası'na katıldık ama bazı oyuncular sonrasında düşüşe geçti. Biz de yeni oyuncuları monte etmek için zaman kaybettik. Şu anda da milli takımımızda çok yetenekli oyuncu var ama daha milli takım tecrübesine sahip oyuncular değiller. Bu oyunculara daha zaman gerekiyor ki sorumluluğu alsınlar ve bizim de Türkiye gibi üst düzey takımlarla mücadele etme şansımız olsun" şeklinde konuştu. "ŞENOL HOCA'NIN DAHA ÇOK TAKIM OYUNUNU BENİMSEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" En beğendiği Türk oyuncunun Mesut Özil olduğunu da ifade eden Vata, "Mesut Almanya'da oynamayı seçti. Arda Turan gibi çok üst düzey bir yeteneğiniz vardı, O da Barcelona'ya gitti. Ama şu anki kadroya baktığım zaman Şenol Hoca'nın daha çok takım oyununu benimsediği ortaya çıkıyor. Ferdi yeteneklerle sonuca gitmek için değil daha fazla birbiri için mücadele eden modern tarzda bir futbol oynatacağını görüyorum. Bu da Türkiye'nin gelecekte daha iyi sonuçlar alacağının sinyallerinden bir tanesi. 30 sene önce Türk futbolu ile Arnavutluk futbolu arasında çok büyük bir fark yoktu. Ama Türkiye ondan sonraki dönemlerde futbola çok önemli yatırımlar yaptı. Tesisler, statlar yapıldı. Çok önemli isimler getirildi. Sadece isimler değil bu isimlerin düşünceleri de alındı. Bu Türk futbolunun hem imajını yükseltti hem de sağlam bir temel oluşturulmasını sağladı. Tabii her yerde olduğu gibi kriz de yaşayabilirsiniz. Türk futbolu belki bence bir kriz içinde ama Brezilya bile kriz yaşıyor. Bu bir gün Türk futbolunun yine istenen yerlere geleceğini gösteriyor. Arnavut futbolunda bu temel olmadığı için bizde gelebilecek bir başarı biraz daha tesadüften ibaret" dedi. VLLAZNİA KULÜBÜ BAŞKANI SUAD LACİ: UMARIM GÜZEL BİR MAÇ OLUR Vllaznia Kulübü Başkanı Suad Laci ise Türkiye maçı öncesinde; "Umarım güzel bir maç olur. Türkiye ile oynamaktan gurur duyuyoruz. Bugün daha iyi oynayan kazansın. Bu maçta bence en önemli faktör Türkiye'nin teknik direktör değiştirmesi. Bunun Türkiye tarafına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çok zor bir gruptayız. Özellikle Fransa'nın bulunduğu bir gruptan çıkmak çok zor. Rakiplere bakınca bizim takımımızın biraz zayıf kaldığını ve bu gruptan çıkmamızın çok zor olduğunu düşünüyorum. Genel olarak aslında bizim futbolumuzun yükseliş içinde olduğunu düşünüyorum ama ana sıkıntılardan bir tanesi altyapımızın çok zayıf olması. Tesis ve altyapı anlamında istediğimiz yere ulaşamadık ama genel anlamda seviye yavaş yavaş yükselmeye başlıyor" açıklamasında bulundu.