(Görüntülü) Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: "Geliştirmemiz gereken yönler var"

İsmail ÖRS / ANTALYA, () - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Hem hazırlık maçları, hem de antrenmanlar istediğimiz gibi geçti. Takımımızda geliştirmemiz gereken yönler var. Yaşadığımız problemler olmasına rağmen oyuncularımız gerçek bir profesyonel gibi davrandı" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yeni sezon hazırlıklarını, bu yıl ilk kez uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) ve kulübün altyapı çalışmalarını Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. Kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen kamp sürecini çok verimli tamamladıklarını ifade eden Korkmaz, Antalya'da başlayan, Erzurum ve Hollanda'da devam kampların çok verimli geçtiğini belirtti. Oyuncularının çok özverili ve verimli çalıştığına değinen Korkmaz, "Hem hazırlık maçları, hem de antrenmanlar istediğimiz gibi geçti. Takımımızda geliştirmemiz gereken yönler var. Yaşadığımız problemler olmasına rağmen oyuncularımız gerçek birer profesyonel gibi davrandı. Onlara çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. "TRANSFER YAPMAK ARTIK ÇOK ZORLAŞTI" Takımın bazı bölgelerine transfer yapmaları gerektiğini dile getiren Bülent Korkmaz, altyapıdan gelen Birkan, Mustafa, Doğukan ve Bahadır'ın çok iyi oyuncular olduğuna da değindi. Korkmaz, "Bunun için de başkan ve yöneticilerimiz çalışıyor. 2-3 mevki için çalışmalarımız devam ediyor. Umarım onlar da kısa sürede takıma katılır ve biz de rahat ederiz. Bu oyuncuları geliştirerek daha iyi noktaya getireceğiz. Transfer yapmak artık çok zorlaştı. Kulüplerin ekonomik sıkıntıları var. Altyapıya yatırım yaparak oyuncu çıkarmak şart. Doğukan bize yeni katıldı. Diğer oyunculardan da çok memnunum. Antalyaspor'un geleceği olacaklar" ifadelerini kullandı. VAR sistemini de değerlendiren Bülent Korkmaz, şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndaki gibi uygulanacaksa çok doğru bir karar. Oyunun akışını engellemedi. Futbol diğer spor dallarından farklı bir oyun. Doğru şekilde uygulanırsa adaleti sağlayabilir." "ALTYAPI HER YÖNÜYLE DEĞİŞMELİ" Türkiye'deki altyapı problemine de değinen Korkmaz, "Hollanda kampında hazırlık maçı oynadığımız takımların yaş grupları 18-23 aralığında. Oyuncuları çıkarıp yurt dışına satıyorlar. Oradaki altyapı eğitimi ve kültürü ülkemizdeki gibi değil. Daha çok önemsiyorlar. Altyapı eğitmenlerini eğitiyorlar. Her yönüyle altyapı fabrikası gibi. Türkiye'de altyapıya gereken önem verilirse her yönüyle değişim yaşanırsa altyapıyla ilgili bazı şeyleri değiştirebiliriz" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK ZOR" Türk teknik adamlarının yurt dışında yeteri kadar şans alamadığından da yakınan Bülent Korkmaz, bazı eleştiriler getirdi. Yurt dışında teknik direktörlük yapmanın Türkiye'ye göre daha kolay olduğunu savunan Korkmaz, şunları kaydetti: "Hocalarımızın yabancı dil eksikliği olabilir. Yurt dışındaki kulüpler bunu çok önemsiyor. Fakat futbolda dil bilmekten öte futbolu hissetmek, o duyguyu verebilmek çok önemli. Bizde birçok yabancı oyuncu var fakat yerli teknik direktörlerimiz başarılı oluyor. Duyguyu, hissi yaşamanız ve yansıtmanız gerekir. Yerli hocalar bunu çok iyi yapıyor. Yabancı hocalar belli bir düzen ve sistemi oynatırken biz riskler alabiliyoruz. O duyguyu oyunculara yaşatıyoruz. Yurt dışında teknik direktörlük yapmak zor değil bir tek sahayla uğraşıyorsunuz. Türkiye'de birçok sorunla uğraşıyorsunuz." TARAFTARA ÇAĞRI Antalyaspor taraftarına da çağrıda bulunan Korkmaz, "Taraftarın takıma sahip çıkması çok güzel fakat sayının artması gerektiğini düşünüyorum. Potansiyeli olan bir şehir ve takım. Her maça nasıl geliyorlarsa üzerine koyarak gelmeliler" dedi.