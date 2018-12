(Görüntülü) Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçının ardından

Süleyman EKİN / ANTALYA () - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Antalyaspor ile Darıca Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği'ni sergilediği oyundan dolayı kutladı. Rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını kaydeden Korkmaz, "Daha çok koştular, daha çok mücadele ettiler. Antalyaspor'un altyapısında potansiyeli olan oyuncuları oynatmak istedik. Özellikle kupa maçlarında böyle devam edecek. Bugün istediğimiz oyunu ve sonucu alamadık" dedi.

DERELİOĞLU: "BU TAKIMIN GELECEĞİ PARLAK AMA IŞIKLAR BİR ANDA KARARABİLİR"

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu ise oyunu değerlendirirken, yaşadıkları maddi sıkıntılardan dert yandı. Oyun felsefeleri olarak her zaman rakibe saygı duyduklarını belirten Oktay Derelioğlu, "Güçlü bir takıma karşı oynadık. Onları gözümüzde büyütmedik ama küçük de görmedik. Oyunun hakimi biz olduğumuzu düşünüyoruz. Oyunun her yönünde aktiftik. Avantajlı skoru yakaladığımıza inanıyorum. İkinci maçta avantajlı skoru lehimize çevirebilecek miyiz onu o günün şartları belirleyecek" dedi.

"Buraya nasıl geldiğimizi bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Oktay Derelioğlu, "Parasal sorun yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi sağ olsun yanımızdakiler bizleri yalnız bırakıyor. Sahipsiz bir takımız. Yakın gelecekte 10-15 güne kadar dağılacağız. Böyle bir tehlike içerisindeyiz. Kocaeli'ye sesleniyoruz; takımınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine maç başlarken protesto amaçlı bir dakika top çevirdiklerini kaydeden Derelioğlu, "O bir tepki idi. Bunu, daha önce başka maçlarda da yaptık. Bu sorun sadece bizde değil, başka kulüplerde de var. Biz emekçiyiz. Bu takımın geleceği parlak ama ışıklar bir anda kararabilir" diye konuştu.