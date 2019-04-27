(Görüntülü) Antalyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Bülent Korkmaz: Güzel bir fırsatı iyi değerlendiremedik

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () -







ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi bir fırsatı değerlendiremediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Antalyaspor, kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçın genelinde topun kendilerinde olduğunu ve oyunun hakimi olduklarını söyledi. Ancak istedikleri fırsatları yaratamadıklarını belirten Korkmaz, "En azından maçı böyle bitirebilirdik. Ancak duran top ya da böyle bir pozisyonda (penaltı) gol yiyebilirdik ve başımıza geldi. Kazanacağımız bir maçtı, güzel bir fırsatı iyi değerlendiremedik. Oyuncularım iyi oynadı, onları tebrik ederim. Önümüzdeki maçlarda fırsat yaratmaya çalışacağız" dedi.



HAMZAOĞLU: 1 PUAN KÖTÜ DEĞİL



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da zor bir maç olacağını bildiklerini söyledi. Antalyaspor'un bu sezon çok iyi performans sergilediğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bülent hocayı ve Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Maça iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. Antalyaspor üstünlük sağladı ve golü buldu. Bulunduğumuz durum itibariyle maçları kazanmak zorundayız. Buradaki 1 puan, önemli bir puan. İkinci yarı rakibin kalesine yakın oynadık ve golü bulduk. Maçı kaybedebilirdik. 1 puan bu süreç için kötü değil. Önümüzde sahamızda oynayacağımız Bursaspor maçı var, iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.



