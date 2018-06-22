(Görüntülü) Antalya Open Tenis Turnuvası'na özel açılış

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, () TURKISH Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası, paralimpik tenisçi Büşra Ün'ün Perge Antik Kenti'nde yaptığı açılış vuruşuyla başladı. Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde 24-30 Haziran tarihleri arasında bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek Turkish Airlines Antalya Open, Perge Antik Kenti'nde paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Sırp sporcu Dusan Lajovic'in karşılaştığı gösteri maçıyla başladı. Antalya'da turizmde bu yıl 'Perge Yılı' olması nedeniyle turnuvanın başlangıç vuruşu için antik kentte tören düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, turizmciler ve sporcular katıldı. Toplu fotoğraf çekilmesiyle başlayan tören, Büşra Ün ve Sırp sporcu Dusan Lajovic'in antik kentte oluşturulan özel korttaki gösteri maçıyla devam etti. Maçtan sonra Vali Karaloğlu Federasyon Başkanı Durmuş ve sporcular Büşra Ün ile Dusan Lajovic birlikte tenis oynadı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yaptığı konuşmada, "Federasyon olarak birçok ilkleri başardık. Uluslararası turnuvalarda şampiyon olan pek çok sporcumuz var. Ülkemizin teniste daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz" dedi. Vali Münir Karaloğlu ise Antalya'da turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak istediklerini söyledi. Bunun en önemli ayaklarından birinin spor turizmi olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Şehir markasına katkı sağlayacak turnuvaların gerektiğini düşünüyoruz. Golf'te Turkish Airlines artık dünya markası oldu. Tenise geldiğimizde ise bugün Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 826 tenis kortu olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor; tenisle ilgili Antalya'nın altyapısı hazır. Eksiğimiz uluslararası bir turnuva. Bunu da geçen yıl Kaya Palazzo Otel gerçekleştirdi. Geçen yıl ciddi bir başarı gösterildi. Bu yılda başarıyla gerçekleştireceğiz. Gelecek senelerde Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası bir marka olacaktır" diye konuştu. Turkish Airlines Antalya Open, 28 ana tablo, 32 eleme ve 16'sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini Belek'te bir araya getirecek. Türkiye'de çim kortta düzenlenen ilk ATP turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Open bu yıl Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Turnuvanın ilk maçı, 25 Haziran Pazar günü saat 14.30'da Kaya Palazzo Otel'in tenis kortlarında oynanacak.