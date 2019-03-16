Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları başladı. Türkiye Kano Federasyonu öncülüğünde Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışmaları'na Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Estonya, Danimarka ve Bulgaristan'dan 160 sporcu katıldı. Organizasyonda erkek ve kadın sporcular genel klasman, K1 ve C1 kategorilerinde, Acısu Deresi'nde 5 bin metre yarışında mücadele edecek. Turnuva bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
(Görüntülü) Antalya'da kano yarışları başladı
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları başladı. Türkiye Kano Federasyonu öncülüğünde Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Gloria Kano...
16 Mart 2019 Cumartesi 13:00
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