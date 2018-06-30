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(Görüntülü) Antalya Açık'ta şampiyon Damir Dzumhur

Namık Kemal KILINÇ - Olgucan KALKAN / Serik (Antalya),()   Antalya Açık Tenis Turnuvası finalinde Fransız Adrian Mannarino'yu 2-1 mağlup eden Damir Dzumhur şampiyon oldu.  Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotel and Resorts...

Namık Kemal KILINÇ - Olgucan KALKAN / Serik (Antalya),()


 

Antalya Açık Tenis Turnuvası finalinde Fransız Adrian Mannarino'yu 2-1 mağlup eden Damir Dzumhur şampiyon oldu. 

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotel and Resorts ve GD Tennis Academy'nin ortaklaşa düzenlendiği THY Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda zafer, Damir Dzumhur'un oldu. 

Kaya Palazzo Resort'un merkez kortunda oynanan final mücadelesinde Adrian Mannarino ve Damir Dzumhur karşı karşıya geldi. Rakibini 6-1, 1-6 ve 6-1'lik skorlarla 2-1 mağlup eden Bosna Hersekli Damir Dzumhur şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Damir Dzumhur, 76 bin Euro'luk para ödülünün sahibi olurken, final oynayan Fransız Adrian Mannarino ise 40 bin Euro kazandı.

 

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