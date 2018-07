(Görüntülü) Andre Ayew resmi sözleşmeyi imzaladı (2)

Andre Ayew: "Fenerbahçe ismini, büyüklüğünü önceden biliyordum" "Taraftarın büyük bir beklentisi var. Umarım bunu hep beraber karşılayacağız" "Valbuena kazanan ruha sahip olan bir oyuncu" "Gomis ile karşı karşıya olmak çok renkli olacak" "Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" "Appiah Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi" Damien Comolli: "Ayew'i Cocu da istiyordu" "Andre Ayew çok yönlü bir oyuncu. Çok enerjik ve yetenekli" Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,() - Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 1 yıllık imzayı attı. Gana Milli Takımı oyuncusu olan Ayew, Fenerbahçe'ye gelişinde kulübün ilgisinin etkili olduğunu söyledi. Bu durumun en başından beri kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ayew, "Fenerbahçe ismini, büyüklüğünü önceden biliyordum. Yeni bir başkan, yeni bir direktör ve yeni bir ekiple başlangıç yaptılar ve bana önemli bir proje sunuldu. Comolli'yi uzun yıllardır tanıyorum. Comolli göreve geldiği an beni aradı ve büyük projeye sahip büyük bir kulübe gelmek ister misin dedi. Ben de o zamandan beri ona tamam dedim. Taraftarın büyük bir beklentisi var. Umarım bunu hep beraber karşılayacağız" dedi. "VALBUENA KAZANAN RUHA SAHİP BİR OYUNCU" Türkiye Ligi'ndeki Fransız oyunculardan bahseden Ayew, Marsilya'da beraber oynadıkları Valbuena için, "Onunla oynamak beni heyecanlandırıyor. Valbuena kazanan ruha sahip olan bir oyuncu. Buraya gelmiştik ve Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştık. Gomis'i de uzun zamandır tanıyorum. Swansea'de birlikte oynadık. Ama onunla karşı karşıya olmak çok renkli olacak. Fenerbahçe taraftarı beni en çok heyecanlandırıyor. Marsilya maçını hala dün gibi hatırlıyorum. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. "APPIAH FENERBAHÇE'YE GİTMEMİ SÖYLEDİ" Appiah ile transfer öncesi konuştuklarını belirten Ayew, "Kendisiyle sık sık bir araya geliyoruz. Bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi. Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü ve Avrupa'da boy gösterecek olmamız. Benim tek temennim takımın şampiyon olması" diye belirtti. Çok yönlü oyuncu olmak için çalıştığını belirten Ganalı futolcu; "Profesyonel futbolu olduğum andan beri kendime söylediğim bir şey var. Sınırları zorla. Bu da kariyerim boyunca çok yardımcı oldu. Bir oyuncu bir pozisyona bağlı kalsa daha kolay olur ancak daha büyük başarılar elde etmek istiyorsa farklı pozisyonlarda da çalışmalı" diyerek sözlerini tamamladı. COMOLLI: "AYEW'İ COCU DA İSTİYORDU" İmza töreninde konuşan Sportif Direktör Comolli ise şu ifadeleri kullandı: "Andre Ayew ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Kulübümüzün lehine satın alma opsiyonlu. Gerçekten çok önemli bir takviye oldu hücum hattına. Cocu da takımda kendisini görmek istiyordu. Bugün kişisel idman yapıp yarın takıma katılacak. Kendisi hazır bir şekilde geldi. 1 senelik bizde kiralık oynayacak. Kendisini kadroya katma durumumuz opsiyondan dolayı. Andre Ayew çok yönlü bir oyuncu. Çok enerjik ve yetenekli. Siz bir oyuncuya Fenerbahçe'ye niye geldin diye sorarsanız o kazanmak için diyecektir. Ayew her iki kanata da oynamayı seven ve faydalı olabilecek bir isim. Premier Lig'de de Ayew çok iyi oynadı. Feyenoord maçı bizim futbol felsefemiz hakkında bir mesaj verdi. Ayew'in hücumdaki zenginliği hocamızın istediği özellikleri sağlıyor. Takımızda başarılı olacağına eminim."