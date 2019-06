(Görüntülü) Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının ardından

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5'inci maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup ederken, müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic mücadeleyi değerlendirdi.



Net bir galibiyet aldıklarını söyleyen Ergin Ataman, maça tempolu başladıklarını belirterek, "Bugün üst düzey bir basketbol oynadık. THY Avrupa Ligi temposunu lig finaline yansıttık. Maça tempolu başladık ancak faul problemine girdik. Biraz duraksadık. Daha sonra Fenerbahçe geri geldi. İkinci yarı çok iyi savunma yaptık. Net bir galibiyet aldık. Avrupa'nın en iyi takımları ligde şampiyonluk için mücadele ediyor. Sadece 3-2 öndeyiz. Bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Aynı tempoda çarşamba günü oynamaya çalışacağız" dedi.



OBRADOVIC: ANADOLU EFES DAHA İYİ OYNADI



Zeljko Obradovic ise şu ifadeleri kullandı: "Anadolu Efes daha iyi oynadı. Üçüncü periyot, Anadolu Efes'in daha kararlı oynadığı ve kazandığı çeyrekti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Her maçtan sonra olduğu gibi yine o maça hazırlanmamız gerekiyor. Evimizdeki maçı kazanıp, yeniden burada oynamak istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Final serisi kolay değil. İyi tanıdığımız bir rakibe karşı oynuyoruz. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Bugün Ahmet kötü hissetmesine rağmen oynamak istedi. Melli hiç dinlenmeden, değişik pozisyonlarda oynuyor. Bu beni gururlandırıyor. Benim için çok özel sezon. Oyuncularım sonuç ne olursa olsun savaşmaya devam edecekler."



Obradovic, "Final serisinde oynanan maçlarda rakipleriniz ikinci yarıya daha iyi başlıyor, sebebi nedir" sorusuna, "Belki daha iyi olanakları ve teknik ekipleri vardır. Ahmet Düverioğlu'nun acısı, Luigi Datome'nin şu an hastane olduğundan belki olabilir. İki aydır uzun oyuncumuz yok. Bu sebeplerden olabilir" yanıtını verdi.



Deneyimli başantrenör ayrıca, sakatlığı bulunan Erick Green'in bir sonraki maçta oynama ihtimalinin olduğunu söyledi.