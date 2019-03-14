(Görüntülü) Ampute Milli Futbol Takımı kaptanı Çakmak söyleşiye katıldı

Fatih YILMAZ / TOKAT () - Ampute Milli Futbol Takımı kaptanı Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Türkiye'de 760 olan engelli sporcu lisansının 4 bin 500'e ulaştığını söyledi.



Ampute Milli Futbol Takımı kaptanı Osman Çakmak, 'Spor Tokat' projesi kapsamında 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda öğrencilerle söyleşi programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan söyleşide öğrencilerden hayallerinden asla vazgeçmemelerini isteyen Çakmak, Şırnak'ta 1997 yılında vatani görevini yaparken mayına basması sonucu tek ayağını kaybettiğinde hayatın kendisi için bittiği düşüncesine kapıldığını ancak futbolla bu olumsuz düşünceden kurtulduğunu söyledi.



"BENİM AYAĞIMI KESMEYİN"



İlkokulda çok sevdiği futbolu oynamaya başladığını söyleyen Osman Çakmak, "Mayına bastıktan sonra, komutanım beni helikoptere taşırken şunu sormuş bana, 'Evlat bir isteğin var mı?' 'Evet, benim ayağımı kesmeyin. Annem üzülmesin. Çünkü annem beni ayaksız görürse çok üzülür' dedim. 'Söz, kesmeyeceğiz' dedi. Son anda doktor ameliyat masasına yatırdığında 'Evlat bir isteğin var mı' dediğinde 'Hocam ben çok güzel futbol oynuyorum. Milli takıma kadar yükseleceğim. Benim ayağımı kesmeyin' dedim. O da gerekeni yapmış. Hastalığımın daha çok ilerlememesi için sol ayağımı almış. İçimde olan coşku bir anda bitti mi? Sadece 5-6 gün sürdü. Ağabeyim ile kafa kafaya verdik, 'Hayatta nasıl dururuz' diye konuştuk. Biz bu bedeli Türk milleti için verdik. Vatanımızın birliğini ve beraberliğini korumak için" dedi.



Avrupa Şampiyonası'ndan önce lisanslı engelli sayısının 760 olduğunu ifade eden Çakmak, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 4 bin 500 lisanslı futbolcumuz var. Biz aynı şekilde yapmış olduğumuz proje ile bir dünya rekoru kırdık. Arjantin'de stadı 43 bin 500 kişi ile doldurduk ve bugünlere geldik. Dünya ikincisi olduk, üzüldük. Sizlerden helallik istedik. Hakkınızı helal edin. Çünkü bizim üzerimizde giymiş olduğumuz forma, sizlerin formasıdır. Asla önünüze çıkacak engeli engel olarak görmeyin. Bu konuda sizlere güveniyorum" diye konuştu.



Söyleşi sonrası Tokat Valisi Ozan Balcı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kaptan Çakmak'a çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti.