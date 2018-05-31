Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

(Görüntülü ) Alvaro Negredo: "Türkiye futbola aşık bir ülke"

"Taraftarlar beni çok hoş ve sıcak bir şekilde karşıladılar" İSTANBUL,() Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'de statlarda yaratılan ambiyansın bugüne kadar...

"Taraftarlar beni çok hoş ve sıcak bir şekilde karşıladılar" İSTANBUL,() Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'de statlarda yaratılan ambiyansın bugüne kadar gördüğü ülkeler arasında en iyilerinden biri olduğunu söyledi. "TARAFTARLAR BENİ ÇOK HOŞ VE SICAK BİR ŞEKİLDE KARŞILADILAR" Türkiye'deki ilk sezonunda insanların pozitif iletişiminin ailesi tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Negredo, "Buradaki ilk sezonumdu. Geldiğim ilk günden itibaren oynadığım takımın veya diğer takımların taraftarları olsun ya da sokakta karşılaştığım insanlar olsun bizi çok hoş ve sıcak bir şekilde karşıladılar. Ve bugüne kadar hâlâ sokakta yürüdüğüm zaman insanların pozitif iletişimi ve hoş davranışları, ailemi ve beni çok memnun etti" diye konuştu. "TÜRKİYE FUTBOLA AŞIK BİR ÜLKE" Türkiye'deki futbolla ilgili gözlemlerini de aktaran Alvaro Negredo, "Futbola aşık bir ülke. Futbolla yatıp, futbolla kalkıyorlar. Bütün stadyumların kendine göre özel yanları var. Sezon boyunca oynadığım bütün stadyumlardan keyif aldım, hatta bugüne kadar oynadığım en iyi futbol ambiyansından biri diyebilirim" şeklinde konuştu.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325