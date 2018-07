(Görüntülü) Altınordu-Fenerbahçe maçının ardından

Altınordu - Fenerbahçe maçının ardından





Phillip Cocu: "Ayew fit durumda"





"Soldado'nun Benfica maçlarını yetişmesini bekliyoruz"





Onur ATIŞ / İZMİR, ()





Phillip Cocu, yeni transfer Andre Ayew için Ayew fit durumda. Ondan önceki dönemi iyi geçirdi. Onun gelişinden dolayı mutluluk duyuyorum. Hücuma güç katacak" dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Altınordu ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Çok sayıda genç oyuncuya şans verdiklerini ifade eden Hollandalı teknik adam, "Bugün çok sayıda genç oyuncumuz on birde şans buldu. Dakika almaları onlar için önemliydi. Ağır idmanlar yapıyoruz. Her oyuncunun yeterince dakika alması önemliydi. Bu akşam da futbolcularımız yeterince süre aldı. İyi bir maç çıkardık. Git gelli bir oyun oldu. Rakibimizin geriden oyun kurmasını beğendim, bizi yordu. Onlardan da bir şey öğrenebiliriz. Maçı kazanacağımız vuruşları yapamadık. Niyetimiz iyiydi, baskımız, enerjimiz iyiydi. Bu da beni mutlu etti” dedi. Benfica maçı hakkında yorum yapan Cocu, “Şu anda Benfica ile oynayacağımız karşılaşmalara hazır olmak için çalışıyoruz. 1 Ağustos’ta son hazırlık maçımızı oynayacağız. Benfica için güzel bir test olacak. Her gün takımın gelişimi için çabalıyoruz. Oyuncuların inancından memnunum. Maksimum şekilde hazırlanıyoruz. Kesinlikle Benfica maçlarına hazır olacağız” yorumunu yaptı.



"AYEW FİT DURUMDA"



Yeni transfer Ande Ayew’in fit durumda olduğu söyleyen Cocu, "Ayew fit durumda. Ondan önceki dönemi iyi geçirdi. Onun gelişinden dolayı mutluluk duyuyorum. Hücuma güç katacak. Benfica maçına kadar yeni oyuncu getirecek miyiz, bu mümkün. Bazı pozisyonlar üzerinde daha fazla çalışacağız. İhtiyacımız olduğu bölgelere yoğunlaşıyoruz. O maça kadar transfer gerçekleşir mi bilemiyorum. Bazen transferler 1 2 günde olur, bazen uzun zamana ihtiyaç var. Kulübün imkanlarını bilerek transfer yapıyoruz” açıklamalarını yaptı.



"SOLDADO'NUN BENFİCA MAÇLARINI YETİŞMESİNİ BEKLİYORUZ"



Sakatlığı yüzünden kampa katılamayan Soldado’nun bireysel olarak çalışmalara başladığını ifade eden Cocu, “Soldado’nun son bir kontrolü yapıldı, son değerlendirme yapıldı. Bireysel çalışıyor tek başına çalışıyor. Hazır olduğuna emin olmak istiyoruz. Benfica maçlarını yetişmesini bekliyoruz” dedi. Cocu son olarak Altınordu’ya da övgüler yağdırdı: “Harika tesisleri var. Oyuncuları geliştirme açısından felsefeleri son derece iyi. Gençleri yetiştirip değer kazandırıyorlar. Tesiste yürüdüğünüzde kulübün değerini görüyorsunuz. Aynı felsefe en küçük yaştan A takıma kadar devam ediyor. Bugün gençleri gördük. Tecrübeliler de vardı. Tecrübeliler yardımcı olacak. Rakibin top kazanmasını zorlaştırıyorlar. Geriden oyun kurarak. Bizim de U21 takımımız var. O maçları izlemeye gayret göstereceğiz, kendi altyapımızda neler var görmek istiyoruz. Burak’la Mahsun’u izledik ve A takıma aldık. Onlara fırsat verdik. Kendi elimizdeki altyapıyı çok ciddiye alıyoruz.”