(Görüntülü) Alpay Özalan'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı

Umut KARAKOYUN-Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()





AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın dün yaşamını yitiren babası Mustafa Özalan (73), Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle Karşıyaka'da toprağa verildi.



Bir süre akciğer kanseri ile mücadele eden ve daha sonra hastalığı yenen, Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, dün İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Özalan için bugün öğle, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hacı Mustafaoğlu Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Cenaze töreninde ayrıca Mustafa Özalan'ın eşi Esma Özalan, Alpay Özalan'ın eşi Cansel Özalan, Mustafa Özalan'ın kız kardeşleri Münevver Özalan ve Müberra Özalan da yer aldı.



Spor camiası da bu zor gününde Özalan Ailesi'ni yalnız bırakmadı. Teknik direktör Yılmaz Vural, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İZVAK Başkanı Ali Erten, Karşıyaka'nın eski teknik direktörü Hüseyin Hamamcı, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval da törene katıldı.



Cenaze törenine gelenler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir milletvekillerinden Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir eski milletvekillerinden Necip Kalkan ve Nükhet Hotar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşın ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Tören sırasında cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Camiye girişler, oluşturulan arama kontrol noktalarından yapıldı. Vatandaşlar da aranarak camiye alındı.



Mustafa Özalan'ın kızı Işıl Özalan Sarıoğlu ve oğlu Alpay Özalan, camiye gelenleri karşılayarak, başsağlığı dileklerini kabul etti.



Mustafa Özalan için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Ardından Başbakan Yıldırım, Alpay Özalan ile birlikte tabuta omuz verdi. Baba Mustafa Özalan, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.