(Görüntülü) Ali Şen ile Aziz Yıldırım arasındaki esprili diyalog kongreye damga vurdu -1

Ali Şen ile Aziz Yıldırım arasında esprili diyalog





Şen: ''Aziz Yıldırım’ın kalbinde Ali Koç’un olduğunu biliyorum''





Aziz Yıldırım: ''Ali Şen beni öpüyor ama ben buradayım rahat olsun''





Mustafa AKIN - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İstanbul,() -





Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Ali Şen, Olağan Seçimli Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Ali Şen, ''2006 yılında Ali Koç’u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Aziz Yıldırım’ın kalbinde de Ali Koç’un olduğunu biliyorum'' dedi.





Başkanlığın bittiğini ancak kalp ilişkisinin bitmediğini dile getiren Ali Şen, ''Allah'ın verdiği son güne kadar da bu ilişki bitmeyecek. Vefa'nın Divan Başkanı olmasından dolayı çok memnunum. Soyadı Küçük ama kendisi çok büyük bir Fenerbahçelidir. Burası daha önce çayırdı. 100 sene geçti. 1908 yılında çayır olan burası şu anda nerelere geldi. Öyle bir kongre yapıyoruz ki, New York Times bunun haberini yapıyor. Bu stadı yapanlardan Allah razı olsun. Geriye baktığınızda yanlış ve hatalar yapmış oluyorsunuz. Kalp kırmalar oluyor. Aziz Yıldırım da benim çok kalbimi kırmıştır ama o hakkı kendisine veriyorum. Kulüplerde görevler gelip geçicidir'' dedi.





''AZİZ YILDIRIM’IN KALBİNDE DE ALİ KOÇ’UN OLDUĞUNU BİLİYORUM''





1947 yılında kulübe para lazım olduğunu ve bir bankadan 100 bin lira borç istendiğini dile getiren Ali Şen, o bankanın sahibinin bugün Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Ali Koç olduğunu ifade ederek, ''70 sene önceden bugünün başkan adayını öngörmüş bankacılar. Aziz Yıldırım’ın yaptığı hizmetleri her zaman takdirle karşıladım. Benim bir rüyam vardı. Türkiye’deki büyük ailelerinin çocuklarının kulüplerde görev almalarıydı bu rüyam. Ali Koç’un başkan adayı olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için de büyük şans. Aziz Yıldırım’a 2006 yılından dolayı teşekkür ediyorum. 2006 yılında Ali Koç’u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Gelen kişinin daha iyi hizmetler yapmasından gurur duyacağına eminim. Aziz Yıldırım’ın kalbinde de Ali Koç’un olduğunu biliyorum. Aziz Yıldırım’ı Fenerbahçeliler asla unutmayacak'' diye konuştu.





AZİZ YILDIRIM: ''ALİ ŞEN BENİ ÖPÜYOR AMA BEN BURADAYIM RAHAT OLSUN''





Ali Şin konuşmasını tamamlayınca Aziz Yıldırım'a giderek tokalaştı. Fenerbahçe'nin iki önemli ismi birbirine sarılıp öpüştü. Ali Şen'in ardından kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise ''Değerli Fenerbahçeliler. Ali Şen Başkan beni öpüyor ama ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Rahat olsun'' diye konuştu. Ali Şen , Yıldırım'ın konuşmalarını merakla dinledi ve tribündeki yerine geçti.