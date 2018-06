(Görüntülü) Ali Koç ve yönetimi mazbatalarını aldı (7)

Ali Koç: "Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü? Türkiye'nin gündemini işgal ettik" "Biz değişim dedik, dönüşüm dedik. Kongre üyeleri de aynı fikirde olduklarını gösterdiler" "Kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların ayağına geldiği bir kulüp olacağız" "Fenerbahçe'nin dostu, düşmanından fazla olmalı" "Zannetmeyin ki Fenerbahçe'nin hakları için kavga etmeyiz" "Birkaç kişi dışında kimseyle derdimiz yok" Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını sarı lacivertli taraftarın önünde aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Seçimli Olağan Genel Kurul'da 16 bin 92 oy ile başkanlığa seçilen Ali Koç ve yönetimi, Ülker Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirilen tören ile mazbatalarını aldı. Kadıköy'e saatler öncesinden gelerek Fenerium Tribünü'nü tamamen dolduran sarı lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak ''Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon'', ''Fenerbahçe Her Zaman Taraftarındır'', ''Büyük Başkan'' şeklinde sık sık tezahüratlarda bulundular. Taraftarın sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmayan Ali Koç, tribünlerin önüne gelerek sarı lacivertli taraftarları selamladı. Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım aleyhinde de tezahüratlarda bulundu. 2-3 Haziran'da başarılı bir kongre tamamladıklarını dile getiren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kurullardan başlayarak mazbataların dağıtımına başladı. Başkan Ali Koç da mazbata almak için sahneye statta bulunan taraftarların yoğun ilgisi ile çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün elinden mazbatasını alan Koç, Fenerbahçeli taraftarların "Sana aşığız, ille de sen" tezahüratlarına, "Ben de size aşığım, ne derlerse desinler. Annem şaşırdı, söyledikleriniz duyunca. Alışacak o da. Ben de sizinle gurur duyuyorum, bu camianın bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum" dedi. "FARK ETTİNİZ Mİ FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ? TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNİ İŞGAL ETTİK" "Önemli olan icraatlerden sonra bizimle gurur duymanız" diyen Koç, "İnşallah o yolda da sizin sevginize, beklentilerinize, umutlarınıza tercüman oluruz. Bu hafta Fenerbahçe camiası açısından ilkler yaşıyoruz. Seçim yaptık. En önemli, en değişik, en farklı seçimi gerçekleştirdik. Son 6 ay ve 48 saatte ben ve arkadaşlarıma yaşattıklarınız unutulmaz cinsten. Sayın Vefa Küçük'e teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman ayrı gayrı da düşsek, biz fazla endişelensek de, endişelenmeye gerek olmadığını kendisi burada yaptığı adil ve güzel başkanlıkla gösterdi. Endişeler vardı ama tüm Türkiye'ye örnek bir seçim yaptık. Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü? Bunu kesinlikle bir şımarıklık olarak söylemiyorum. Belki çoğumuz da fark edememiştik. Türkiye'nin gündemini işgal ettik. Dünyada seçimimiz mevzubahis oldu. Taraflı tarafsız insanlar iki gün boyunca saatlerce bizleri izlediler. Sadece FB TV değil tüm televizyonlar gösterdi. Kulübün personeline söylüyorum, kulübün sporcularına söylüyorum, yönetim kuruluna, tüm kurullara söylüyorum. Bu bilincin farkında olarak yaşayın. Bu camianın mensubu olmaktan gurur duyun ve bu camiayı küçültecek hiçbir şey yapmayın lütfen" ifadelerini kullandı. "BİZ DEĞİŞİM DEDİK, DÖNÜŞÜM DEDİK. KONGRE ÜYELERİ DE AYNI FİKİRDE OLDUKLARINI GÖSTERDİLER" Bir yola çıktıklarını söyleyen Ali Koç, "6 ay önce dokunmaya, temas etmeye başladık. 47 ayrı etkinliğimiz oldu, taraftarlarımızla, kongre üyelerimizle. Bakıyoruz ki, hepimiz aynı duygular içerisindeymişiz, eski günleri özlediğimizi fark ettik. Geç de olsa, süreç içinde bana inandınız ki bu yolda geri dönüş yok. Durdurulamayacak bir şekilde. Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın dört bir yanında, aileleriyle çocuklarıyla gelen insanlar. Ambulansla gelenler, geldiniz ve camiaya sahip çıktınız. Allah razı olsun hepinizden. Biz değişim dedik, dönüşüm dedik. Kongre üyeleri de aynı fikirde olduklarını gösterdiler. Tarihi bir sonuçla, ben ve arkadaşlarım bu camiahya 3 sene hizmet etmek için buradayız. Korktuğumuz bir şey yok. Tek korkumuz, seçilirsek size layık olamamak. Bu konuda size sabredin demiyorum. Ama hakikatlar konusunda bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Size hayal vaadetmedik. Yapabileceğimizin altında bir beklentiyle karşınıza çıktık, değişim dedik. Her şeyi bilmek zorundasınız çünkü bunu size başardınız. Ben sizin vitrininizim. Bizi siz ayakta tuttunuz. Evet önümüzdeki sezon mücadele ettiğimiz her alanda, şampiyonluğa, zirveye oynayacak kadrolar kuracağız ama gazetelerde yazanlara, çizilenlere o kadar önem vermeyin. Biz açıklamadığımız müddetçe itibar etmeyin" diye konuştu. "KAPI KAPI SPONSOR ARAYAN DEĞİL, SPONSORLARIN AYAĞINA GELDİĞİ BİR KULÜP OLACAĞIZ" Gelirleri düşen, giderleri artan bir kulüp olduklarını belirten Ali Koç, "Gelirleri temlik edilmiş, şu statta bir tek Ülker sponsorluğu kalmış. İçinde bulunduğumuz durumu bilin, ama şunu da bilin: Siz bu takımın arkasında durduğunuz müddetçe, bizim kurduğumuz her kadro şampiyonluğa oynayabilecek kapasitededir. Bizler hayal vaadetmedik. Her şeyi yapacağımızın sözünü vermiyoruz, öyle diyen varsa da inanmayın. Ama yapacağız dediğimiz her şeyi yapmak için elimizden geleni yapacağımızın taahhütünü ben size veriyorum. Sizden pek çok ricam olacak. Bir, sımsıkı kenetlenerek buraya geldik. Esas mücadele şimdi başlıyor. Esas zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için çok uyanık olun. İkinci talebim; biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi manevi sizi gece rahat uyutturacak fedakarlıkları yapacağız içiniz rahat olsun. Önce biz, sonra siz. Siz kim? Bu camianın her kesiminden olan insanlar. Her birimizin çorbada tuzu olacak. Biz nasıl bir kulüp olmalıyız biliyor musunuz? Kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların ayağına geldiği bir kulüp olacağız. O zamana kadar biz gerekli sponsporlukları bulacağız. Fenerbahçe'nin ileri gelenleri, sizin de çorbada tuzunuz olsun. Satışa çıkardığımız bir tane kombine kalmayacak, beni inandırdınız buna. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Gelin bir rekora imza atalım, gelin bir sezon öncesi satılabilen yeni sezon forma adetine ulaşalım. Hatta gelin Eylül ayından önce bir sezonda sattığımız formayı Eylül ayına kadar satalım. Bugün birden çok üyelik formu imzaladım. Artık riskli değil, benim referansıma üye olabilirsiniz. O risk kalktı (Gülerek). İmkanı olanlar, olmayanlara forma alın" ifadelerini kullandı. "FENERBAHÇE'NİN DOSTU, DÜŞMANINDAN FAZLA OLMALI" Fenerbahçe'nin dostlarının, düşmanlarından daha fazla olması gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Fenerbahçe ve diğerleri olmamalı. Fenerbahçe başarılı olduğunda, diğer vatandaşlar da memnun olsunlar. Bu kulüp, bu camia hayırlıdır, ülkesine katkı yapar, onlar kazansın desinler. Ama bunu yapmamız için de bizim de örnek olmamız lazım. Sevilmek istiyorsak, önce biz seveceğiz. Sayılmak istiyorsak, önce biz sayacağız. Zaman zaman belki biz karşı karşıya geleceğiz, ama bu ilkeleri yaşatacağız. Bu ülke kavgadan ve kaostan bıktı. Nefret ve şiddet dilini değiştireceğiz. Bunu bilhassa sizlere söylüyorum. Biz örnek kulüp olacağız. Saha dışında yapıcı rekabetin öncüsü olacağız. 3 sene sonra diyeceksiniz ki, ya bunları söylemişti, çok gerçekçi bulmamıştık. İnsanlar sponsor olmaktan korkuyorlar. Bir firma 3 takıma olayım başıma bir şey gelmesin diyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Futbol kulüpleri saha içinde mücadele, saha dışında da yapıcı rekabetle, dört sene sonra yapılacak yayın ihalesinde nasıl bir öncekinden daha fazla büyük bir değer kazanabiliriz, nasıl seyir zevki artar, nasıl şiddet azalır, bunları planlamalıyız. Bu ortak paydayı bir yere kadar kendiniz yapabilirsiniz. Fenerbahçe bunun da fitilini ateşleyecek. Bambaşka bir futbol yaratmalıyız. İnanılmaz genç bir toplumumuz var, çok iyi tesislerimiz var ama başarımız yetersiz" dedi. "ZANNETMEYİN Kİ FENERBAHÇE'NİN HAKLARI İÇİN KAVGA ETMEYİZ" Önemli olanın kavga etmeden bir şeyleri çözmek olduğunu söyleyen Koç sözlerine şöyle devam etti: "Zannetmeyin ki Fenerbahçe'nin hakları için kavga etmeyiz. Önemli olan kavga etmek değil, haklıyken haksız duruma düşmemek. Fenerbahçe menfaatleri ve çıkarları için bu yöntemler olmadığı zaman illa kavga edilmesi gerekiyorsa hiç şüpheniz olmasın onu da yaparız. Topunuz gelin ruhunun altında yatan anlayış da budur. Bıçak kemiğe dayanana kadar her şeyi doğru yapacağız, medenice yapacağız, örnek olacağız." "BİRKAÇ KİŞİ DIŞINDA KİMSEYLE DERDİMİZ YOK" Koç son olarak Fenerbahçe personellerine seslenirken, "Evet bu süreçte çok gerildik. Fenerbahçe seçimine alet edildiniz. Unutun, bunlar artık geçti. Birkaç kişi dışında kimseyle derdimiz yok. Sizden istediğim tek bir şey var, camiamıza hizmet etmek için elinizden geleni yapın, başka hiçbir şey yapmayın. Ben gidenin arkasından konuşulmasını sevmem, bizim güvenimizi kazanmak için gelip bir evvelki yönetim hakkında dedikodu yaparsanız, bilin ki o zaman yolları ayırırız. Yapacak çok işimiz var, dedikoduyla uğraşmayacağız" açıklamasında bulundu. Ali Koç konuşmasının ardından tribünlerin etrafında gezerek taraftarları selamladı.