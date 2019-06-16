(Görüntülü) Ali Koç'un açıklamaları (4)
16 Haziran 2019 Pazar 21:48
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1'Babalar Günü' hediyesi böbreği...
- 2Anne karnında SMA tanısı konulan Ece,...
- 3Anne karnında SMA tanısı konulan Ece,...
- 4Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu taburcu...
- 5(Görüntülü) Babalar Günü'nde...
- 6EuroPCR 2019 İnovasyon Gününde Türk...
- 7EuroPCR 2019 İnovasyon Gününde Türk...
- 8Babalar Günü'nde babasına ‘yaşam’...
- 9DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 10DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 1“AYT müfredata uygun, kazanım dışı...
- 2Eğitim uzmanları: AYT bilgiye ve çıkarım...
- 3Eğitim uzmanları AYT’yi değerlendirdi
- 4(Görüntülü) Sivas'ta, YKS'nin...
- 5Sivas'ta, YKS'nin ikinci oturumu...
- 6Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 7Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 8“TYT, düşünme becerisini ölçer nitelikte”
- 9Eğitim uzmanları TYT’yi değerlendirdi
- 10Bahçeşehir Koleji’nden görkemli mezuniyet
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı...
- 2(Görüntülü) Afyonkarahisar'a şehit...
- 3Aşırı yağış Düzce'de sele neden...
- 4Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü...
- 5Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli...
- 6Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli...
- 7(Görüntülü) Alaşehir'de sel suları...
- 8(Görüntülü) Alaşehir'de sel suları...
- 9(Görüntülü) Yıldırım ve İmamoğlu'nun...
- 10(Görüntülü) Ortak Yayın İstanbul'da...
- 11Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak...
- 12YILDIRIM VE İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYININA...
- 13Alaşehir'de sel suları 2 traktörü...
- 14DHA YURT BÜLTENİ-18
- 15(Görüntülü) Marmaris canlı yayına...
- 16Fotoğraf Ek//Ortak yayın İstanbul'da...
- 17Fotoğraf Ek//Ortak yayın İstanbul'da...
- 18Ortak yayın İstanbul'da böyle izlendi
- 19(Havadan görüntülerle) ORTAK YAYIN İSTANBUL'DA...
- 20İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:24
|13:10
|17:10
|20:45
|22:36