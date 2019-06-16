(Görüntülü) Ali Koç'un açıklamaları (1)
16 Haziran 2019 Pazar 20:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1'Babalar Günü' hediyesi böbreği...
- 2Anne karnında SMA tanısı konulan Ece,...
- 3Anne karnında SMA tanısı konulan Ece,...
- 4Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu taburcu...
- 5(Görüntülü) Babalar Günü'nde...
- 6EuroPCR 2019 İnovasyon Gününde Türk...
- 7EuroPCR 2019 İnovasyon Gününde Türk...
- 8Babalar Günü'nde babasına ‘yaşam’...
- 9DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 10DMD hastası İsveçli çocuk, tedavi olabilmek...
- 1“AYT müfredata uygun, kazanım dışı...
- 2Eğitim uzmanları: AYT bilgiye ve çıkarım...
- 3Eğitim uzmanları AYT’yi değerlendirdi
- 4(Görüntülü) Sivas'ta, YKS'nin...
- 5Sivas'ta, YKS'nin ikinci oturumu...
- 6Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 7Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde mezuniyet...
- 8“TYT, düşünme becerisini ölçer nitelikte”
- 9Eğitim uzmanları TYT’yi değerlendirdi
- 10Bahçeşehir Koleji’nden görkemli mezuniyet
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Burhaniye’deki yangında bir ev zarar...
- 2Fotoğraflar// Binali Yıldırım ile Ekrem...
- 3Dolu yağışı zarara yol açtı
- 4Binali Yıldırım ortak yayın için geldi
- 5BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYIN İÇİN GELDİ
- 6Arazide çobanların üzerine yıldırım...
- 7ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
- 8Letonya - Türkiye: 0-3
- 9Siverek’te işçilerin taşındığı...
- 10(Görüntülü) Sağanak ağaçları ve...
- 11(Ek bilgiyle) Ekrem İmamoğlu ortak yayın...
- 12(Ek bilgiyle) EKREM İMAMOĞLU ORTAK YAYIN...
- 13Burhaniye'de su deposuna düşen yavru...
- 14Maltepe'de sokak hayvanları için...
- 15DHA YURT BÜLTENİ-17
- 16Ekrem İmamoğlu ortak yayın için geldi
- 17(Görüntülü) Ortak Yayının Yapılacağı...
- 18EKREM İMAMOĞLU ORTAK YAYIN İÇİN GELDİ
- 19(Görüntülü) Ortak yayının yapılacağı...
- 20(Görüntülü) Motosiklet yön tabelasına...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:24
|13:10
|17:10
|20:45
|22:36