(Görüntülü ) Ali Koç: "Başkanın son kez aday oluyorum açıklaması değişebilir" 2

İSTANBUL,() Ali Koç, Başkan Aziz Yıldırım'ın 400 milyon versin şeklindeki açıklamasına, "Keşke olsa da vereyim. Benim koyacağım rakam öyle değil. Evet, tarihte görülmemiş karşılıksız bir rakam ama keşke öyle bir imkanım olsa" diye cevap verdi. Koç, Yıldırım'ın son kez aday olacağım açıklaması ile ilgisi ise " Daha önce tarihte bir çok kez böyle demiş. Bugünkü son kez açıklaması da ilerleyen tarihlerde değişebilir" dedi. Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: - Ben her gece yatarken kendime soruyorum, bu noktaya nasıl geldik ? Tek yaptığım hatanın da aday olmak olduğunu gördüm. - Elimizde olan verilerle ulaşabildiğimiz kadar üyeye ulaşıyoruz. İmza kampanyamız var biliyorsunuz. Hedeflediğimiz rakamın biraz üstüne geldik. Başka bir kulübün adaylık seçiminde verilen tüm oylardan daha fazla imza topladık. İmza konusunda bir şeye değineceğim. İmza vermek istiyorum ama korkuyorum diyenler oldu, imza verip ismimizi deşifre etmeyin diyen oldu, bir de kardeşim benim ismimi nasıl vermezsin, vermeyeceksen imzamızı geri ver diyenler oldu. - Katılım sayısı, mekan ve çekişme olarak tarihimizin en önemli seçimine giriyoruz. Ama bir adaylardan esamesi okunmuyor kulübün yayın organlarında. Onlarında olmaması lazım. Onlar kullanmadık diyor, Aziz Yıldırım ben adaylığımız açıklarken de FB TV canlı vermedi diyor. Canlı vermedi ama onun dışında her şeyi yaptı. - Ali Koç kongre üyelerini tehdit ediyor dedi. Aday olmayacağım diyerek. Sonuç ne olursa saygı duymak zorundayız. Bir sonraki seçimde aday olmayacağımı söyledim. Asla aday olmayacağım demedim. Bu bir tehditmiş. Halbuki bu büyük hassasiyetle yaklaşılmış bir konu bu. - En büyük problemimiz finans. Borca, batak diye uluslararası firma rapor veriyor. Loca, kombine, yayın gelirleri Fenerbahçe'ye gelmeden bankalara gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Borcumuzu ödeyene kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sahibi bankalar. - Başkanımız son kez aday olacağım diyor. Gerçekten böyle mi? Daha önce tarihte bir çok kez böyle demiş. Bugünkü son kez açıklaması da ilerleyen tarihlerde değişebilir. 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir. Bırakın bize olmasını, rakiplerimizin başına da gelmesin. Başkanımızın kılına zarar gelsin başta ben olmak üzere herkes orada olur. 3 Temmuz bizi maddi, manevi büyük hırpaladı. - Vardar'a elendikten sonra 2 tane transfer yaptık. Biri Giuliano. Kiralayacağımız oyuncuyu Trabzonspor alacak diye haberler çıkardılar gittik 7 milyona satın aldık. Maaşını bilmiyorum. 2'nin üstünde diye düşünüyorum. Janssen'i kiraladık. Başkan 2.2 Milyon dedi. 5 milyon da kiralama bedeli ödedik. Toplamda 16 milyona 2 tane oyuncu aldık. Bunları yapacaksak niye Vardar'a elenmeyi bekliyoruz. Çünkü niye, panik transferi insanları sakinleştirmek için yapılmış. Biz bunun tam tersini vaat ediyoruz. Rasyonel, tutarlı belli planlar içerisinde yapılacak yatırımlar diyoruz. - Bizim hedefimiz Fenerbahçe'nin 80-90 bin kongre üyesinin olması. - Taraftarı, camiayı bölmekle suçlandık. Basketbol etkilenmiyor mu, sadece futbol mu etkileniyor. Biz hep niye seçilmemiz gerektiğini anlattık. Mali konulara gireceğiz, çözeceğiz, fedakarlık yapacağız dedik. Sıcak para koyacağız, sponsorluklar koyacağız çünkü gelirleri arttırmamız lazım. Bir kısmını da sizin yapmanız lazım. - Büyük bir borç yükü taşıyoruz. Ben 200'ler diyordum. Bilenler 300'e geldi diyorlar. Rakipler bizimle aynı durumda bizde kötülerde ama var biz böyle olamayız. Faiz maliyetlerini indirmek en büyük önceliğimizdi. Siz bize inanacaksınız, ondan sonra tuğlaları üst üste birlikte koyacağız. Başkan diyor ki 400 milyon versin. Keşke olsa da vereyim. Benim koyacağım rakamlar öyle değil. Evet, tarihte görülmemiş karşılıksız bir rakam ama keşke öyle imkanım olsa da koysam. Siz hiç uğraşmayın ben hallederim siz maçlara gelin derim. - Hür bir dünyadayız. İnsanlar mutsuzsa maçtan sonra bağırabilirler. Burası polis devleti değil. Ben olsam, neyi yanlış yapıyorum diye düşünürüm. Ders çıkartmaya çalışırım. Başkanımız hiçbir şeyden pişman değilim diyor. Ben çok şeyden pişmanım. mükemmel bir insan değilim ama kötü bir insan da değilim. -Başkanımız 3 Temmuz'da bize kötülük yapanlar hala medyada diyor. Evet. Ama onlardan bazıları da sizin yanınızda. Benim yanımda onlardan biri yok. - Ben seçim gününe çocuklarımı götürüp götüremeyeceğimi bilmiyorum. Başkan diyor ki istediler kabinlerin üstünü kapattık. Tek yaptıkları şey o bizim istediklerimizden. - Herkes konuştuktan sonra son olarak 5 dakika adaylar konuşsun. Niye bunu istiyoruz biliyor musunuz? Son gün 2 laf atar ortaya altından kalkamazsın çünkü cevap verecek vaktin olmaz. - Belki de pazartesi sabahı güneşin doğuşunu Kalamış'ta hep beraber seyredebiliriz. Ben şunun garantisini verebilirim. Size, camiaya layık olacağız. Heyecana, başarıya, gurur duymaya, saygınlığa hazır olun artık karamsarlığa hep birlikte son vermenin zamanı geldi. Geçen gün Bursa'da birisi 'Gerçekten aday olacak mısın dedi biri. Ben hala aday olup sonuna kadar gideceğime inandıramadım insanları. Sonradan öğrendim ki bir yerlerden önüm kesilecek, bir şey olacak aileydi oydu buydu onlar pompalanmış. Ben sözümü tuttum sıra sizde. - Sahip çıktığınız için, yapılan bütün videolar için, çocuklarına, kuşuna bile şarkı söyletenlere teşekkür etmek istiyorum. - Ben kazansam da kaybetsem de kazanacağım. Esas onlar kazanırlarsa kaybedecekler. - Başkanlar kongre üyeleri seçiyor ama bu kulübü taraftar ayakta tutuyor. Artık bu da değişiyor. Çok var bildiğimiz başka takımı tutan kongre üyesi. Adam elinde FB üye kartı, üstünde Beşiktaş forması. Sosyal medyada görüyoruz. Başka taraftar getireceğim derken bunlardan bahsediyor herhalde.