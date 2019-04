(Görüntülü) Ali Koç: 25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir

"Güzel günler yakında, inanmaya devam edin"





İstanbul Okan Üniversitesi 2018 Spor Ödülleri sahiplerini buldu





Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL () - İstanbul Okan Üniversitesi 2018 Spor Ödülleri sahiplerini bulurken, ödül törenine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli futbol takımının durumuyla ilgili olarak, her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabileceğini söyledi.



Üniversitenin Tuzla Kampüsü'ndeki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, akademisyenler ile öğrenciler katılım sağladı. 26 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen ismin belirlendiği ödül töreninde Yılın Teknik Direktörü, Yılın Sporcusu, Yılın Futbolcusu, Yılın Spor Programı, Yılın Spor Gazetesi, Yılın Spor Yorumcusu başta olmak üzere birçok ödül dağıtıldı.



ALİ KOÇ: GÜZEL GÜNLER YAKINDA



Bekir Okan Spor Özel Ödülü'nü alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "20'nci yılını kutlayan İstanbul Okan Üniversitesi'ni kutlar, daha nice yıllar dilerim. Tanıtım filminizde öğrenciniz 'Okanlı olmak iyi insan olmaktır' diyordu. Ben de her yerde bir şekilde iyi insan olmayı anlatmaya çalışıyorum. İyi insan olmak çok normal bir şey ancak ülkemizde özellikle son dönemde aranan bir değer oldu. Size tek tavsiyem kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın" dedi.



Fenerbahçe'yi şahlandıramadıklarını dile getiren Koç, "2018 yılında Fenerbahçe'ye seçildik. Fenerbahçe'yi şahlandıramadık. Ancak diğer alanlarda her şey yolunda. Tabii, top çizgiyi geçmeyince yapılan bu işler göz ardı edilebiliyor. Her camiada 25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir. Ama güzel günler yakında. Endişe edecek bir şey yok, siz inanmaya devam edin" diye konuştu.



Ali Koç törenin ardından 'ya yaptığı açıklamada da şunları söyledi: Buraya gelmek ve Bekir bey ile beraber olmak her zaman keyifli. Kendisiyle çok maç seyrettik. İyi bir de Fenerbahçelidir. 8 sene önceki ödül töreninde de vardım. Daha küçük bir yerdeydik ancak o zaman da doluydu salon. Ödüller her geçen sene büyüyor. Bu sene de bize layık görmüşler. Mutluyuz. Gençler beni kendilerine yakın görüyorlar. Bu aralar gençlerden çok ödül alıyoruz. Gençlere iyi birer insan olmalarını tavsiye ediyorum."



SÜMEYYE BOYACI: TOKYO OLİMPİYATLARINDA MADALYA ALIP 'İLK' OLMAK İSTİYORUM



Yılın Sporcusu Ödülü'nü alan Sümeyye Boyacı ise 'ya yaptığı açıklamada kendisini bu ödüle layık gören bütün öğrencilere teşekkür ederek, "Gerçekten çok mutlu oldum. Birkaç hafta sonra Singapur'da yarışım var. Daha sonrasında İtalya, Almanya, Finlandiya ve Londra'da" diyerek sözlerini sürdüren Boyacı, "Bu seneki dünya şampiyonasında yüzmede Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yüzme branşında hiç madalya alınmamış. Ben ilk olmak istiyorum" dedi.



ÖDÜL ALAN İSİMLER



Sporda Yılın Onur Ödülü: Mete Gazoz, İrem Yaman, Ramil Guliyev



Bekir Okan Spor Özel Ödülü: Ali Koç - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı



Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı - Başakşehir Teknik Direktörü



Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır



Yılın Sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı, Sümeyye Boyacı



Yılın Futbolcusu: Yuto Nagatomo - Galatasaray



Yılın Spor Yazarı: Gürcan Bilgiç - Sabah



Yılın Spor Yorumcusu: Mehmet Demirkol - beIN Sports



Yılın Spor Programı: Takım Oyunu - Serhan Korkmaz (A Spor)



Yılın Spor Spikeri/Sunucusu: Murat Kosova - NTV



Yılın Radyo Programı: Özgür Sancar /Spor Kazanı - Radyospor



Yılın Spor Muhabiri: Ali Naci Küçük - Hürriyet



Yılın Takımı: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı



Yılın Spor Kanalı: beIN Sports



Yılın Spor Gazetesi: Fanatik



Spora Hizmet Ödülü: Altınordu Futbol Kulübü