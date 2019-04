(Görüntülü) Alex: Sportif direktör olacağım haberleri doğru değil -1

''Jübile beklentim yok''



Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Alex de Souza, ''Sportif direktör olacağım yönünde çıkan haberler gerçek değil'' dedi.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve daha sonrasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı birlikte izleyen sarı lacivertli takımın eski oyuncularından Alex de Souza ile Fabio Luciano, Mehmet Aurelio ve Can Arat ile birlikte bir sigorta şirketinin düzenlediği söyleşiye katıldı.



Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine geleceği yönünde çıkan haberler ile ilgili bir soruya, ''Fenerbahçe'de sportif direktör olacağım yönündeki haberler doğru değil. Geliş sebebim dostlarımı, arkadaşlarımı görmek, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek. Çıkan haberler gerçek dışı'' diye konuştu.



''JÜBİLE BEKLENTİM YOK''



Alex, Fenerbahçe'den ayrılmasından sonra bir jübile beklentisi olmadığını ifade ederek, "Jübileden değerli olan şeyler olduğunu düşünüyorum. 2014 Aralık ayından itibaren futbol oynamıyorum ama elbette jübile olsaydı fena olmazdı. Ama bu tarz bir beklenti ile hayatımı sürdürmüyorum'' şeklinde konuştu.



''GERİYE DÜŞÜP EKSİK OYUNCU İLE MÜCADELE EDİP MAÇI ÖYLE BİTİRMEK ÖNEMLİYDİ''



Derbi maçlara göre yorum yapmanın zor olduğunu dile getiren Alex, "Maçın genelinde, öncesinde, sonrasında değerlendirebiliriz. Başakşehir'in puan kaybetmesi ile Galatasaray açısından daha farklı bir ortama bürünmüştü. Maça başladığımızda Fenerbahçe geriye düştü ama mücadelesini bırakmadı. Geriye düşüp eksik oyuncu ile mücadele edip maçı öyle bitirmek önemliydi. Maçın geneline baktığımızda liderliğe oynayan bir Galatasaray vardı. Taraftarlara sorarsanız mücadeleden memnunlardır diye düşünüyorum'' dedi.



''ALİ KOÇ İSTERSE ONA BÜTÜN DESTEĞİ SUNACAĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM''



Başkan Ali Koç'a her türlü desteği verebileceklerini söyleyen Alex, "Fabio ile ben Brezilya'da 3 senedir çalışıyoruz. Önceliğimiz futbol. Sürekli aramızda yorum yapıyoruz. Şu oyuncu Fenerbahçe'ye gider diye konuşuyoruz. Bir maç izlediğimizde oyuncu performansına bakarak Fenerbahçe'ye uygun olduğunu düşünüyoruz. Ayrıldığımızdan bu yana kulübe çok yakın olamadık. Eski başkanımız Aziz Yıldırım bizden isteseydi yardımcı olurduk. Şimdi Ali Koç isterse ona bütün desteği sunacağımızı söyleyebilirim. Ama şu an Fenerbahçe adına futbolcu izleme durumumuz yok. Bu görevi yapan kişiler hala Fenerbahçe'de görevdeler'' ifadelerini kullandı.



''KARİYERİMDEKİ HİÇBİR ŞEYDEN RAHATSIZLIK DUYMADIM''



"Yeniden doğsan tüm kariyerini Fenerbahçe'de geçirmek ister miydin" şeklindeki soruya Alex, "Kariyerimdeki hiçbir şeyden rahatsızlık duymadım. Başından sonuna kadar burada olmam gerekiyordu sanırım ama fırsat olsaydı neden olmasın'' yanıtını verdi.



''GALATASARAY YA DA BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELİRSE CEVABIM OLUMSUZ OLUR''



Brezilyalı yıldız futbolcu, Galatasaray ya da Beşiktaş'tan teknik direktörlük teklifi gelmesi durumunda cevabının olumsuz olacağını da söylerine ekledi.



MEHMET AURELIO: SİZLER KADAR KENDİMİ FENERBAHÇELİ HİSSEDİYORUM



Fenerbahçe'den istediği şekilde ayrılmadığını söyleyen Mehmet Aurelio, ''Sonrasında gelen teklifleri değerlendirdim. Fakat adaptasyon durumu biraz farklı oldu. Daha sonra Türkiye'ye dönmek istedim fakat istediğim takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe kendi oyuncuları olduğu için istemedi. Fakat ben de baktığımda sizler kadar kendimi Fenerbahçeli hissediyorum'' dedi.



FABIO LUCIANO: BEŞİKTAŞ MAÇINDA ATTIĞIM GOLÜN TADI DAMAĞIMDA KALDI



Fabio Luciano, Beşiktaş maçında attığı röveşatanın şans olmadığını, teknik bir gol olduğunu söyleyerek, ''Aslında Beşiktaş maçında attığım o golün tadı damağımda kaldı ama biraz da içimizde kaldı o maçı kazanamamıştık. Onun haricinde Sakaryaspor'a attığım son dakika golü vardı. Galatasaray'a karşı ceza sahası girişinde attığım vole vuruşu vardı. Hafızamda kalanlar bu şekilde'' diye konuştu.



''FENERBAHÇE'YE GELECEK OLAN FUTBOLCUNUN GÖZÜNDEN ATEŞ ÇIKMALI''



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi hakkında çok fazla konuşmak istemediğini belirten Luciano şu şekilde konuştu: ''Kilometrelerce uzaklıkta bulunup da buraya gelip konuşmayı doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'ye gelecek oyuncular buranın nasıl bir yer olduğunu bilmeli. Fenerbahçe öyle bir noktada olmalı ki Fenerbahçe'nin nasıl bir yer olduğunu taraftarların nasıl olduğunu bu tür durumlarda yaşayacaklarını bilmeli. Fenerbahçe'ye gelecek olan futbolcunun gözünden ateş çıkmalı. Fenerbahçe böyle bir kulüptür. Kazanırsan seni omuzlarda taşırlar ama kaybedersen tepki görürsün, bunların hepsi doğal. Futbolcu buraya gelmeden bilmiyorsa bu durumları adaptasyon sorunu olabilir. Fenerbahçe tarihinin de en önemli futbolcusu Alex'tir. Alex bana telefon açtığında ona buraya gelmesini söyledim. Ben de gelmeden önce Pereira ve Washington'a sormuştum. Benim görüşüme göre futbolcu almadan önce onu alacak kişilerin neler olup olmadığını anlatan kişiler olmalı.''



CAN ARAT: OLAYLARIN ALTINDA KALMAMAK İÇİN AYRILMAK İSTEDİM



Fenerbahçe'de 17 sene görev yaptığını dile getiren Can Arat ise ''Buradan ayrılmak istemezdim. O zaman birtakım şartlar gelişti. Ben de bu olayların altında ezilmemek için gittim. Olan olay da çok büyük değildi ama ben altında kalmamak için kendim ayrılmak istedim. Başkan '3 yıllık anlaşmaya imza at öyle git' dedi ama ben imza atmadan kendim ayrılmak istedim'' diye konuştu.



Söyleşinin ardından futbolcular taraftarların formalarını imzaladı ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.