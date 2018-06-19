(Görüntülü) Alanyasporlu futbolculardan Avrupa Şampiyonası adaylığına destek 

İSTANBUL,() -





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Georgios Tzavellas, Remy Riou ve Lamine Gassama, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına destek verdi. Başarılı bir sezon geçirmelerinin yanı sıra Türkiye ve Türk kültürüne kısa sürede uyum sağlayan Alanyaspor'un yabancıları EURO 2024'ün Türkiye'de yapılması gerektiğini ifade ederek statların buna son derece elverişli olduğunu söylediler.



Türkiye'deki organizasyonlar ve stadyumların muazzam olduğunu dile getiren Georgios Tzavellas, Euro 2024'ün Türkiye'ye gelmesi gerektiğini dile getirdi.



Türkiye'de iyi stadyumlar ve futbol sevdalısı kitleler olduğunun altını çizen Remy Riou, "Burası harika bir şehir ve umarım turnuva burada yapılır" diye konuştu.



EURO 2024'ün Türkiye'de olması gerektiğini söyleyen Lamine Gassama ise "Bu organizasyonu gerçekleştirme adına hiçbir şey eksik değil. Yeni stadyumları, futbolu seven ateşli ve bilinçli bir taraftar kitlesi var. Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor" şeklinde konuştu.