(Görüntülü) Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Şahsım ve kulübüm adına suç duyurusunda bulundum"

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İmitasyon Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı iddia edilen Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i telefonla arayarak uyarmak istediğini ancak Demir'in kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Şahsım ve kulübüm adına suç duyurusunda bulundum. Avukatlarımız hakkımızı savunmak için çalışma başlattı" dedi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak Göztepe maçını değerlendiren Çavuşoğlu, maçta birçok pozisyonu değerlendiremediklerini belirterek, "Hakem hataları olabilir ama biz de yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha iyi olacaktı. Maçın ilk dakikalarında Djalma'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı. Onun peşinde de yine pozisyonlarımız vardı. Neticesinde rakip her geldiği pozisyonu değerlendirdi. Son zamanlarda denildiği gibi hakem hataları çok fazlaca gündeme geliyor. Ulusal basındaki yorumcuları dinliyoruz ve pozisyonları tekrar tekrar izlediğimizde hakem hatalarını daha net görme şansımız oluyor. Orada görülen bir penaltının olduğunu ve 89'uncu dakikada yediğimiz golün faul olduğunu zaten herkes söyledi. Bu hataları asgariye indirmek için VAR sistemi uygulandı ama tabii VAR sistemini 'var' edersen VAR, sistemi 'yok' edersen 'yok' sistemi haline dönmeye başlar. Son zamanlarda bütün kulüp başkanları bununla alakalı daha sert açıklamalarda yapıyor. Biz sert açıklamalarda hiçbir zaman bulunmadık. Gerçekten hakem hataları VAR sistemi olmasına rağmen müsabakalara damgasını vurmaya başladı. İnşallah bundan sonraki süreçte hakemler hatalarını en asgariye indirir" dedi. "MHK BAŞKANINA ULAŞMAK ZOR" Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasına da değinen Çavuşoğlu, son zamanlarda MHK ile ilgili sıkıntıların olduğunu kaydederek, "MHK başkanıyla 1 veya 2 kez görüşme şansımız oldu. Ama MHK başkanına ulaşmak ve iletişim sağlamak çok zor. Herkese ulaşıyoruz ama MHK başkanını aradığımız zaman 'telefonda konuşmayalım' diyor. O zaman her hatada İstanbul'a gidip gelmemiz lazım. Yazdığımız ve aradığımız zaman dönüş yapmıyor. Oysa federasyon başkanına rahatlıkla ulaşıyoruz ancak MHK başkanı tam tersi. Hayırlısı olsun, inşallah MHK'nın başına herkesin ulaşabileceği ve adalet dağıtacak birisi gelir" diye konuştu. "FORMA BASTIRIP DEVLETİN ARACIYLA DAĞITIYOR" Bir gazetecinin Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, imitasyon Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığı yönündeki iddialarını sorması üzerine konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Aslında Denizli Emniyet Müdürü ile alakalı konuşmak istemiyordum ama madem sordunuz, bize de bir cevap hakkı düşüyor. Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in Alanyaspor formalarının bastırıp dağıtması etik ve yasal değildir. Müdürün gençlere ve öğrencilere sahip çıkması gayet en doğal hakkı, biz de gurur duyarız ama sahte Alanyaspor forması bastırıp, dağıtmak hoş değil. Binlerce formayı bastırıp devletin makam aracının bagajına doldurarak, buralara gelerek dağıtmak hatadır. Müdürümüz aslında hata yapmıştır. Kulübümüzle istişare yapsa biz tabii ki yardımcı oluruz ama müdürün amacı başka, siyaset yapıyor. Siyaset yapılacaksa herkes siyaset yapabilir ama izinsiz binlerce Alanyaspor forması bastırarak herkese dağıtmak olmaz. Neticesinde Alanyaspor formalarının patenti ve tüm hakları kulübümüze ait ama bu hareketle kulübü hiçe saymıştır. Konya'da Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkma final maçı vardı ve o zaman Demir, Konya Emniyet Müdürüydü. Bizim orada taraftarlarımız bazı sorunlar yaşadı. Buna rağmen bizi ne aradı, ne sordu, ne de orada 'hoş geldiniz' dedi. Orada hiçbir ilgi alaka yoktu. O zaman neredeymiş emniyet müdürü? Şimdi sizce niye bunu yapıyor? Şimdi bunu iyi araştırmak gerekir." "ŞAHSIM VE KULÜBÜM ADINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM" Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i konuyla ilgili telefonla aradığını da ifade eden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "O gün ben müdürün kendisini aradım ve 'Sayın müdürüm, ben Hasan Çavuşoğlu' diyerek kendimi tanıttım. 'Alanya'da Alanyaspor Store açtık ama siz Alanyaspor formalarını izinsiz bir şekilde dağıtıyorsunuz' demeye kalmadan bana 'Sen kimsin L.n şe...siz, kapat telefonu' dedi. Arkasından daha ağır bir kelime kullandı. Ben o kelimeyi burada kullanmayacağım. Müdürün söylediği o kelimeyi üç devlet memuru, bir polis, bir ilçe başkanı, bir gazeteci ve bir sivil vatandaş net bir şekilde duydu. Bu çok ayıp bir şey. Bu hakaret Alanyaspor Kulübü'ne ve camiasına yapılmıştır. Şahsım ve kulübüm adına suç duyurusunda bulundum. Avukatlarımız hakkımızı savunmak için çalışma başlattı. Burada herkes 'Alanyaspor hata yaptı' şeklinde algıladı ancak Alanyaspor hata yapmıyor. Alanyaspor yönetimi kulübünün haklarını ve hukuklarını savunuyor. Burada Alanyaspor adına birisi bir şey yapacaksa bizlere müracaat etmesi lazım. Bizle görüştü de biz mi yardımcı olmadık? Biz gidip Denizli adına bir çalışma yapıyor muyuz? Siz Alanyaspor formalarını bastırıyorsunuz, 3-5 bin adet, göğsüne M.D. ismini yazdırarak vatandaşa dağıtıyorsunuz. Niçin, sahip çıktınız için mi? Hayır, tabii ki de sahip çıkacak olsanız bizimle beraber hareket edersiniz. Siyasi amaçlar için Alanyaspor'u kimse kullanmasın. Herkes istediğini yapabilir ama bu şekilde olmaz. Biz de bunu izah ederek 'sayın müdürümüz' diye hitap ettik ama aldığımız cevabı da az önce söyledim. Buradan da taraftarlarımıza sesleniyorum, bunun bilinmesini isterim."