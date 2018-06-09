(Görüntülü) Akseki Dağ Koşusu yapıldı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () Antalya'nın Akseki ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Aroma Akseki Dağ Koşusu yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Aroma AŞ iş birliğiyle düzenlenen Aroma Akseki Dağ Koşusu'nun startını Cumhuriyet Meydanı'nda Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır verdi. 42 ilden 324 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda genç kızlar ve genç erkeklerde 5 bin 200 metre, büyük kadınlar ve büyük erkeklerde ise 10 bin 400 metre koşuları gerçekleşti. Kaymakam Muhammed Emin Nasır, dağ koşuları için coğrafi ve doğal yapısıyla Akseki'nin önemli bir merkez olduğunu söyledi. Avrupa Atletizm Birliği Dağ Koşuları Komisyonu Üyesi Hasan Babaç da ilk dört dereceye giren sporcuların 1 Temmuz'da Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı. Bu yıl yarışmaya bir önceki yıla göre daha fazla yarışmacı katıldığını vurgulayan Babaç, "Bu yıl 42 ilden 324 sporcu bu yarışmaya iştirak etti. Ayrıca bu yıl kulüplerarası Dağ Koşuları Ligi 2'nci kademesi koşularını da gerçekleştirdik. Bugün yapılan koşularda elde edilen dereceler bize Avrupa Şampiyonası'nda derece yapacağımızı gösterdi" dedi. Aroma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk da yıllarca voleybol liglerine yaptıkları sponsorluğun yanında Akseki Dağ Koşusu'na da destek verdiklerini belirtti. Akseki'de yapılan dağ koşusunun Türk milli takımını oluşturduğunu da söyleyen Duruk, dağ koşularına olan desteklerinin süreceğini aktardı. Büyük erkekler kategorisinde Kayseri bölgesinden katılan ve birinci olan Kemal Yıldırım, geçen ay Sırbistan'da yapılan Balkan şampiyonasında Balkan ikincisi olduğunu anlattı. Yıldırım, "Daha sonra bu yarışmaya katıldım. Bu yarışmada birinci oldum. Güzel bir derece elde ettim. 1 Temmuz tarihinde Makedonya'nın Üsküp kentinde yapılacak Avrupa şampiyonasında bayrağımızı dalgalandıracağım" diye konuştu. Müsabakalarda genç kadınlarda Gülsüm Tunç (Ağrı) birinci, Eylem Gür (Van) ikinci, Ebru Uzun (Artvin) üçüncü, Esra Oysal (Siirt) dördüncü; genç erkeklerde Yusuf Matur (Ağrı) birinci, Hüseyin Can (Şanlıurfa) ikinci, Orhan Öztürk (Gümüşhane) üçüncü, Ahmet Alkanoğlu (Mardin) dördüncü; büyük kadınlarda Bahar Atalay (Diyarbakır) birinci, Burcu Subatan (Kayseri) ikinci, Ümmü Kiraz (Erzurum) üçüncü, Dilan Atak (Mardin) dördüncü; büyük erkeklerde Kemal Yıldırım (Kayseri) birinci, Ramazan Karagöz (Ağrı) ikinci, Muhammet Can Ağyürek (Van) üçüncü, Ferhat Bozkurt (Erzurum) dördüncü oldu. Kulüplerarası Dağ Koşuları Ligi 2'nci kademesinde ise genç kadınlar da İstanbul- Üsküdar Belediye Spor Kulübü birinci, Batman Persolspor Kulübü ikinci, Denizli Yeşilköy Spor Kulübü üçüncü, Malatya GHSİM Spor Kulübü dördüncü; genç erkeklerde Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci, Batman Persolspor Kulübü İkinci, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Amatör Spor Kulübü üçüncü, Denizli Yeşilköy Spor Kulübü dördüncü; büyük kadınlarda Mardin Atletizm Spor Kulübü birinci, Şırnak Nuh Spor Kulübü ikinci; büyük erkeklerde Trabzonspor birinci, Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Trabzon Karşıyakaspor üçüncü, Şırnak Nuh Spor Kulübü dördüncülüğü elde etti.