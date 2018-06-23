İZMİR, () Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Süper Lig ekibi Akhisarspor'un bayrağı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı. Başkan Hüseyin Eryüksel'in girişimleri sonucu dev bayrak bugün itibariyle köprüye asıldı. Eryüksel 10 gün boyunca bayrağın köprüde dalgalanacağını belirterek, "Tüm Akhisarlılar'a armağan olsun. Kupa şampiyonluğu yaşayan Akhisarsporlular gurur duymalı, onlara ne yapsak azdır" diye konuştu.
(Görüntülü) Akhisarspor'un bayrağı FSM Köprüsü'nde
İZMİR, () Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Süper Lig ekibi Akhisarspor'un bayrağı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı. Başkan Hüseyin Eryüksel'in girişimleri sonucu...
23 Haziran 2018 Cumartesi 16:52
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