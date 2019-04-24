(Görüntülü) Akhisarspor-Ümraniyespor maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Akhisarspor finale yükselen ilk takım oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi dev rakipleri elemeyi başaran Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, Akhisarspor'a elendikleri yarı final maçının ardından, "Bugüne kadar kupanın rengi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.



Kupadaki performanslarıyla birçok insanın desteğini, sevgisini kazandıklarına inandığını belirten Taşyürek, "Futbolcularıma da soyunma odasında bu kupanın kazananı olduklarını söyledim. Kadromuz bu kadar, 20 kişiyiz ve çok büyük takımlarla oynayarak buraya kadar geldik. Oyuncularımızın canları sağ olsun, çocuklar benim için kupanın şampiyonu. Finali istiyorduk ama kısmet bu kadarmış. Bizim Süper Lig hedefimiz de var ve artık ligin son haftalarındayız. Belki de hayırlısı bu" diye konuştu.



Taşyürek, 2012'de Süper Lig'e yükseldiğinden bu yana büyük başarılar kazanan, tesisleşmesi, idari yapısıyla hayranlık duyduğu Akhisarspor'la kupa yarı finalinde karşılaşmaktan gurur duyduğunu da söyledi.



ERCAN KAHYAOĞLU: "LİGDE DE PES ETMEDİK"



Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u iki maçta da 1-0'lık skorlarla yenip eleyerek adını üst üste ikince kez finale yazdıran Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak'ın yerine basın toplantısına katılan Ercan Kahyaoğlu, son sırada yer aldıkları Süper Lig'de de pes etmediklerini söyledi. Kahyaoğlu, "İstediğimizi yine başardık. Kupada namağlup geldik. Sadece bir beraberliğimiz var. Kupada farklı bir ruhla oynuyoruz. Bu kulvarda finale çıktık. Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız, teknik ekip yapılması gereken her şeyi yapıyor. Ligdeki durumumuzla ilgili olumsuz düşüncemiz yok. Lig daha devam ediyor. Önümüzde 5 maçımız daha var ve aynı heyecanla, aynı umutla son haftaya kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Akhisarspor'da kadro dışı kaldıktan sonra affedilen, Şubat ayından bu yana ilk kez kaleyi koruyan Fatih, galibiyeti dün ameliyat olan babası ve sakatlanan genç futbolcu arkadaşları Hasan Ali'ye armağan ettiğini söyledi. Kahyaoğlu da Fatih'in takımın önemli bir parçası olduğunu belirtti.