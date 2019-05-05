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(Görüntülü) Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında  Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. HAKAN ÇALIŞKAN: "OYNANMAMIŞ 3 MAÇ VAR" Spor Toto Süper Lig'de Akhisarpor'u deplasmanda...

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında  Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

HAKAN ÇALIŞKAN: "OYNANMAMIŞ 3 MAÇ VAR"

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarpor'u deplasmanda 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi yarışını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'un ayrılmasıyla teknik direktörlük görevine getirilen Ali Ravcı'nın yerine maç sonunda basın toplantısına katılan Hakan Çalışkan, "Önümüzde oynanmamış 3 maç var" dedi. Çalışkan, "Hiç yenemediğimiz Kasımpaşa'dan sonra Akhisar'ı mağlup ettik. Akhisarspor iyi bir takım, ligde bulunduğu konumu hak etmeyen, Türkiye Kupası'nda final oynayan bir takımla karşılaştık. Deplasmanda Göztepe'yi yenip Bursaspor'la berabere kalmışlardı. Zor geçeceğini biliyorduk. Özellikle maçın ilk yarısında Akhisar bizden daha iyi oynadı. İkinci yarıda erken gelen gol bize özgüven getirdi. Oyun içindeki değişiklikler bize olumlu yansıdı. Avrupa hedefine yakın gözüküyoruz ama sonuçta oynanmamış 3 önemli maç var. Bu maçların biri haftaya Erzurumspor'la. Takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" dedi. 

ERCAN KAHYAOĞLU: "ÜZGÜNÜZ"

Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle 25 puanla son sırada kalarak lige tutunma umutlarını kaybeden Akhisarspor'da Teknik Direktör Ercan Kahyaoğlu üzgün olduklarını söyledi. Kahyaoğlu, "Maç istediğimiz şekilde sonuçlanmadı. Gol atmamız gerekiyor. Gol atamazsak her şey geride kalıyor. Bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok. Önümüzde 3 maçımız var, o 3 maçla ligi tamamlayacağız. Rakiplerin alacağı sonuçlar da önemli. Biz çıkıp kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

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