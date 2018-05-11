(Görüntülü) Akhisar'da bayram sevinci

Akhisar Belediye Başkanı Hızlı: "Bu kupa Akhisar tarihinde dönüm noktalarından bir tanesi" "Avrupa'da ilk hedefimiz bir üst tura yükselmek olacak" Mustafa KÖPRÜLÜ / AKHİSAR, () Ziraat Türkiye Kupası finalinde Diyarbakır'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Manisa temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, ilçeye bayram sevinci yaşattı. Kupa finalinin ardından ilçede zafer turuna çıkan, gece 03.00'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yeşil-siyahlı takımı büyük coşkuyla karşılayan Akhisarsporlu taraftarlar, günün ilk ışıklarına kadar zafer şarkıları söylerken, büyük coşku bugün de sürdü. İlçeyi yeşil-siyahlı bayraklarla süsleyen Akhisarlıların tek gündemi takımın başarısı oldu. Akhisarspor'da, bundan sonraki hedef olarak öncelikle takımlarının bu yıl puan tablosunda sıkıntılı bir konumda olduğu Spor Toto Süper Lig'e tutunmasını dilediklerini, gelecek sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde başarı beklediklerini ifade etti. AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HIZLI: "BU KUPA AKHİSAR TARİHİNDE DÖNÜM NOKTALARINDAN BİR TANESİ" Akhisar için muhteşem bir başarı elde edildiğini belirten Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Bu başarının keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kupa Akhisar tarihinde önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Akhisarlılar olarak çok mutluyuz. Yaşayan, yaşamayan bu kulübe emeği geçen başkan, yönetici, hoca ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Ne yaptığımızın farkındayız. Şehir olarak haddimizi de biliyoruz. Taraftar ve kulüple kenetlenmiş durumdayız. Yeni stadımız da, şampiyonluk da Akhisar'a çok yakıştı. Ligde zorlu iki maçımız var, kümede kalmak istiyoruz. Akhisarspor'un Türk futboluna yapmış olduğu katkı ortada. Türk futbolunu zenginleştiriyoruz. Akhisarspor çok farklı hikayeler yazıyor. Bu da ayrı bir kategoride incelenmeli" dedi. "AVRUPA'DA İLK HEDEFİMİZ BİR ÜST TURA YÜKSELMEK OLACAK" Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerin Türk futbolunu temsil ettiğini dile getiren Başkan Hızlı, "Bu kulüplere karşı sportif anlamda galip gelmek, rekabete girmek bizim için çok değerli. Bu camialar bizim için çok değerli. Haddimizi bilerek ancak işin hakkını vererek mücadele ediyoruz. Bizi Fenerbahçeliler de tebrik ediyor. Dün biz Diyarbakır'da, taraftarımız Akigolar ise buradaydı. Hepsini ordaymışlar gibi hissettik. Fiziksel olarak Fenerbahçe seyircisi daha fazla görünse de Akhisarlılar dualarıyla bize destek oldu. Akhisarspor'un gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. İlk hedefimiz bir üst tura yükselmek olacak" diye konuştu.