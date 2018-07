(Görüntülü) Ağaoğlu: “Burak'ı alacak parayı henüz darphane basmadı” -5

Tolga SAĞLAM/KRANJ, ()-





Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her oyuncularının değerli olduğunu söyledi, “Burak Yılmaz’ı alacak parayı henüz darphane basmadı” dedi.







Bordo mavili takımın Slovenya kampına gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, Slovenya Futbol Federasyonu'na ait tesislerdeki akşam antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenledi. 36 saatliğine kampı ziyaret edip, hem oyuncuların, hem de teknik heyetin durumunu yakından görmek için Slovenya’ya geldiğini ifade eden başkan Ahmet Ağaoğlu, “Hoca ile yapmış olduğumuz görüşmelerde oyuncuların gayretinden, tesislerin mükemmelliğinden son derece mutlu olduğu izlenimini elde ettik. Çok verimli kamp süreci geçtiğini ifade etti hocamız. Önümüzdeki hafta tekrar geleceğim. Bir iki defa Slovenya’daki kamp sürecinde ve hazırlık maçlarında takımımızla birlikte olacağız” dedi.







“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE 2 OYUNCUMUZU KAMPA DAVET EDECEĞİZ”



Transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, bu konuda şunları söyledi: “Transfer, yönetime uzak kaldığım süre içinde biraz format değiştirmiş. Açık söyleyeyim; bir oyuncuya talip oluyorsunuz ve bu bir şekilde kamuoyuna sızıyor. Daha sonra o oyuncuyla alakalı olarak ona yakın menajerinin devreye girdiğini görüyorsunuz. Bunların bazıları menajeri, bazıları kendileri, bazıları kulübümüzle, transferi öyle bir noktaya getiriyor ki içinden çıkılmaz bir hal alıyor. O işi kazanma şansınız zayıflıyor. Transferini gerçekleştirmek istediğimiz birkaç oyuncuda benzeri durumla karşılaştık, maliyeti 1 olacak oyuncunun maliyeti 3 oldu. Kulübümüzün menajerlere borcu 60 milyon civarında. Bizim Trabzonspor olarak gerektiğinin dışında harcayabileceğimiz ve sokağa atacağımız bir kuruş dahi paramız yok. Transferde öncelikle takımın gücüne güç katacak ama kulübün ekonomisini sıkıntıya sokarsanız kısa bir süre sonra o gücü de kaybetmeye başlarsınız. Çalışmalar devam ediyor, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde 2 oyuncuyu kampımıza davet edeceğiz. İlave olarak da hocanın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere de transfer yapma çalışması içindeyiz. Çok yoğun bir çalışma var. Hem Trabzon’da, hem İstanbul’da devam eden çalışmalar var. Akşam yemeğinden sonra herkes istirahate çekildikten sonra teknik heyetin yaptığı çalışmalar var, bize gelen isimler var, bunları da mümkün olduğunca kamuoyuna sızdırmadan halletmenin çabası içindeyiz. Kamuoyuna sızdığı an maliyete yansıyor. 30 senedir yöneticilik yapıyorum. Uluslararası platformda da Allah’a şükür biraz bilgi sahibiyiz ve biraz da saygınlığımız, bilinirliğimiz ve tanınırlığımız var. Sürekli olarak gelen mesajlar şu yönde, ‘Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, şu oyuncuyla ilgileniyormuşsunuz falan kulübün içinde tanıdığım var, çok cüzi paralarla onu çıkartırım 500-600 700 bin Eurolar.’ Halbuki biz zaten oyuncunun kulübü ile birebir görüşüyor temas ve pazarlık halindeyiz. Ancak bu şekilde kamuoyuna sızdığı zaman zorlaşıyor. Biz mümkün olduğu kadar bundan uzak durmaya çalışıyoruz. Trabzonspor Kulübü'nün artık sokğa atacak parası yok. Yapılan transferler takıma güç katacaktır ama kulübün ekonomik gücünü sarsmayacak nitelikte olması en fazla hassasiyet gösterdiğimiz noktalardan bir tanesi.”







“FEDA KONUSU ŞU ANDA ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL”



Ağaoğlu, feda çağrısına ilişkin olarak ise şöyle konuştu: “O konu öncelikli olarak gündemimizde değil. Menajerler vasıtasıyla oyunculardan bir talebimiz oldu. Henüz geri dönüş olmadı. Bu; olumsuz olarak dönüldü anlamına da gelmiyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. İleriki süreçte bazı oyuncularımızla inanıyorum ki bir noktaya geleceğiz. Takımımız kampta, sezon hazırlığı başladı, konsantrasyon ve sıkıntısız bir kamp süreci şu anda bizim birinci önceliğimiz.”







“AYAĞIMIZIN TAKILACAĞINI DÜŞÜNENLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK”







10 gün içerisinde 30 milyon TL’lik bir ödeme yapacaklarını kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Ödemelerin ardı arkası kesilmiyor, rakamlar da maalesef milyonlarla telafi ediliyor. Bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Çok iyi bir yönetim kurulumuz var. Allah her kulübe ve kulüp başkanına böyle bir yönetim kurulu ile çalışmayı nasip etsin. Çok özverili çalışan, tecrübeli, bilgi sahibi, bir kaynağın tıkandığı anda diğer kaynağın kapısını açabilecek yetenekte bilgi sahibi yöneticilerimiz var. Bu bana çok büyük bir güç veriyor. Parasal sorunların, ekonomik sıkıntıların üzerinden bugüne kadar başarıyla geldik, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Üç aylık süre içinde devasa boyutlara ulaşan borcumuzdan dolayı ayağımızın takılacağını düşünenler vardı, hepsini hayal kırıklığına uğrattık. Trabzonspor gibi bir kulübün sorun, sıkıntı ne olursa olsun üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmayacağına inanıyorum. 10 milyon taraftarı olan, Türk futbolunun kilometre taşı olan bir kulübün sıkıntılı dönemleri olur, ayağının takıldığı dönemler olur ama asla yere düşmez. Kimsenin endişesi olmasın. Önümüzdeki aylardaki borçları da temizleyeceğiz. Geldiğimizden beri borç ödemenin ve kaynak bulmanın dışında farklı bir çalışmamız olmadı. Trabzonspor kulübü son 5 - 5 buçuk yıl içinde 100 milyon Euro’ya yakın para harcamış transfere. Sezon başındayız, henüz bir kuruş para harcamadık ama harcamayacağımız anlamına gelmez. Yapacağımız harcamalarda rakamlar belirlendi. Bölgelere göre hangi oyuncuları transfer edip ne kadar para vereceğimiz belli. Hem bir taraftan ekonomiyi kontrol altında tutarken bir taraftan da yavaş yavaş borçların hepsini bazen son dakikaya dayandığımız da oluyor ama netice itibarıyla hepsini zamanı geldiğinde ödedik ve ödemeye devam edeceğiz.”















“BURAK YILMAZ’I SATIN ALACAK PARAYI HENÜZ DARPHANE BASMADI”















Takımdan ayrılacakları yönünde sıkça haberler çıkan Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega’nın durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, her oyuncularının değerli olduğunu belirterek, şunları dedi: “Burak Yılmaz’ı satın alacak parayı darphane henüz basmadı. Bizim en değerli futbolcularımızdan birisi. Bütün futbolcularımız öyle. Rodallega ile alakalı olarak menajerinin açıklamasını ilk kez duydum. Az önce söylediğim gibi her oyunumuzun parasını sınıra geldiği zaman ödeyen bir kulübüz. Neredeyse hemen hemen bütün oyuncularımız tarafından da bazı oyuncularımız hariç, ödemeyle alakalı resmi olarak kulübe ihtarname çekildi. O ihtarnamenin müsaade ettiği süreç içerisinde o ödemeleri gerçekleştirdik. Oyuncular bizim oyuncularımızdır, bizim oyuncularımıza gerçekten talip olan kulüpler varsa bunun adresi Trabzonspor Kulübü'dür. Ama diğer kulüplerin oyuncumuzu düşündükleri şekilde satın alacakları parayı henüz darphane basmadı. Her oyuncumuz değerli takımımızın parçasıdır. Bu oyuncularımızla hazırlık sürecimizi başlattık, takviye oyuncularla da devam edeceğiz. Takviye oyuncularla da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Rodallega ile ilgili haberin aslı yok, astarı yok.”







“KULÜPLERİN HEPSİ CİDDİ EKONOMİK SIKINTI İÇİNDE”







Kulüplerin hepsinin ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğuna dikkat çeken başkan Ağaoğlu, Trabzonspor’un UEFA’dan mali kriterlere uygunluk belgesini alıp cezasız olarak yoluna devam eden büyük kulüplerden birisi olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Bizim haricimizde rakibimiz olan kulüplerin aldığı ceza da herkesin malumu. Bizim sıkıntımız, yaşadığımız sıkıntıları camiamızla paylaşıyoruz. Geldiğimiz gün bunun sözünü verdik. Her şey açık olacak diye. Hiçbir şeyi gizleyip saklamıyoruz. Biz UEFA’dan o belgeyi alamasaydık ve cezayı yeseydik, sadece UEFA’yı değil aynı zamanda Trabzonspor ve Türk futbol kamuoyunu da kandırmış olacaktık. Trabzonspor borçlarını ve yükümlülüklerini zorlanarak da olsa ciddi şekilde yerine getiren kulüplerden birisi. ‘Trabzonspor mali sorun yaşıyor’ deyip de Trabzonspor’un altın değerinde olan oyuncuları darphanelerin henüz basmadığı paralarla almaya kalkanlar gerçekten hayal kırıklığına uğrar, uğramaya da devam ederler. Kampımız bu değerli oyuncularımızla başlamıştır. Oyuncularımız kulübümüzün önemli varlıklarıdır. Medya, sosyal medya ve menajerler aracılığı ile algı yaratarak bu şekilde bir şey gerçekleştireceklerini düşünenler hayal kırıklığına uğrayacaklar.”







"KAMPA GEÇ GELENLERLE İLGİLİ TEKNİK HEYETİN RAPORUNA BAKILACAK"







Teknik konularda işin içerisine girmediğini ve girmemesi gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, kampa geç katılan oyuncularla ilgili de teknik direktör Ünal Karaman’ın raporuna göre hareket edeceklerini söyledi.





“1461 TRABZON PİLOT TAKIM OLACAKTIR”





Ağaoğlu altyapıdan A takıma katılan oyunculardan da maksimum düzeyde yararlanmak istediklerini ifade ederek, 1461 Trabzon’un pilot takım olacağını kaydetti ve "Bizim uygulamayı düşündüğümüz ya da bize göre olması gereken Trabzonspor yapısı içerisinde altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolculardan A takımda maksimum düzeyde yararlanmak. Aşağı - yukarı 10’a yakın genç oyuncumuzu bu hazırlık döneminde kampa dahil ettik. Trabzon’da profesyonel mukavele imzalayıp 1461’de devam edecek oyuncularımız var. Özellikle bu kamp dönemindeki genç oyuncularımızla alakalı olarak kamp sona erdiği zaman hocamızın vereceği rapor doğrultusunda ya A takımda ya da 1461’de devam edecekler. 1461’e işlerlik kazandıracağız. Bir ara lig takımı olarak düşündük biz 1461’i, geçmişte örneği olduğu gibi. 1461 Trabzonspor, A takımının pilot takımı olacaktır. Tabii henüz yeni başladık. 2-3 aylık bir süreç, program da uygulamaya yeni girdi. Bunun, bu sezon içerisinde beklediğimiz neticeyi vermesi mümkün değil. Abdülkadir ve Yusuf örneğinde olduğu gibi 1-2 oyuncumuzu A takıma dahil edip bunlardan yararlanırsak elde edeceğimiz en büyük kazanç o olacaktır. Transferler de takıma elbette güç katacaktır ama bu oyuncular takıma güç katacak ve en önemli transferlerimiz olacaktır” diye konuştu.







“BU KADRONUN OLMASI GEREKEN YER 1 VEYA 2’NCİ SIRAYDI’







Yeni sezon öncesi taraftarlara da seslenen Ağaoğlu, “Taraftardan 3-4 yıl sabır istedik. Sabır isterken ‘Bu takım bu süreç içerisinde hiçbir zaman yarış dışında kalmayacaktır’ dedik. Ama hedef her sene şampiyonluk diye bir sloganla yola çıkabilmemiz için takım içinde çok ciddi reformlara ihtiyaç var. Ekonomik sorunların 1 milyar liraya yaklaştığı bir kulüpte çok sağlıklı bir yapı oluşturamazsınız. Herkesin bunun bilincinde olması lazım. Futbol bir endüstri ise futbolcularınızın da ciddi bir maliyeti varsa öncelikle bu sorunların üstesinden gelmeniz lazım. Bir taraftan borçları öderken diğer taraftan da zaten bordo mavi forma hiçbir zaman için yarış dışında kalamaz. Şu arma yarışın dışında hiçbir zaman olamaz. ‘Biz 3-4 yıllık hedef koyduk bu sene ligi 5’inci ya da 10’uncu bitiririz’ gibi bir şey asla olamaz. Profesyonel takım kadromuza baktığınız zaman bugün Türkiye’nin en güçlü forveti en güçlü orta sahası bizde. Sıkıntı yaşadığımız yer belli. Kale her şekilde emin ellerde. Geçen sene sıkıntı defansta yaşandı. Geçen yıl bu kadronun olması gereken yer bir ya da ikiydi. Başarısız olmasının en önemli nedenlerinden birisi de içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar ve idari belirsizliktir. İdari belirsizlik ortadan kalktı, ekonomik problemi çözüp oyuncuların üzerinden bu baskıyı kaldırdığınız zaman, defans bölgesine ve ayrıca hocanın talebi doğrultusunda ihtiyacımız olan mevkilere yapılacak bir iki transferle bu takım yürür gider. Şampiyonluk sözü, ‘Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız’ dendi. Ne oldu, 100 milyonluk transfer yaptınız, UEFA’ya gidemediniz. Demek ki uygulanan politikalarda bir yanlışlık var. O yanlışlıklar da bizim önümüzde bir rehber. Bize göre basit olan doğruları yaptığınız zaman Trabzonspor kalibresindeki bir takımın başarıya yürümemesi için hiçbir neden yok. Ama bu bir süreç alacaktır. Kulüp içi disiplinin, idari ve sportif disiplinin yeniden tahsis edilmesi süreç alacak konular, kavramlar; bunların hepsi yerine oturduğu zaman bileği bükülemeyecek, bileğini bükmeye çalışırken de bükenin bileğinin kırılacağı bir Trabzonspor bizim hedefimiz. Forma lansmanında ne demiştik; ‘Bu formaya meydan okurken dikkat edelim, rüzgar ekerseniz fırtına biçersiniz.’ İşte rüzgar ektikleri zaman fırtına biçecekleri bir Trabzonspor. Taraftarlarımızın ve camiamızın sabır gösterip, o sabır gösterdikleri süreç içerisinde desteklerini bizim üzerimizden çekmemeleri en büyük temennimiz ve tek isteğimiz. Çünkü biz hep birlikte, yan yana, beraber ve birlikte olduğumuzda çok güçlü oluyoruz. Hem çok güzel hem çok güçlü oluyoruz. Sportif anlamda da gerçekten çok tehlikeli oluyoruz, can sıkıyor ya da can yakıyoruz. Taraftar sadece takıma destek olan değil, bu takımın ayrılmaz bir parçasıdır. Taraftarımız şunu görüp ikna olabilir; içlerinden gelen, tribünlerden gelen, taraftar bir Ahmet Ağaoğlu bugün Trabzonspor Kulübü'nün başkanı konumunda. Trabzonspor Kulübü'nün başkanını kulübün başına taraftar ve camia seçti. Hep birlikte kenetlendiğimiz zaman sorunların hiçbirisinin üstesinden gelmememiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.















“HAKEMDEN ÇOK KENDİ HATALARIMIZDAN CANIMIZ YANDI”















Ağaoğlu yeni sezonda uygulanmaya başlanacak olan VAR sistemine ilişkin olarak ise “Hakem hatalarından canımız yandı ama kendi hatalarımızdan daha çok yandı. Biz önce kendi hatalarımızı ortadan kaldıralım, yönetim olarak hata yapmayalım, doğruları yaptığımız zaman VAR sadece bir faktör olacaktır” dedi.







“FORMA SATIŞLARI BEKLENEN DÜZEYDE DEĞİL”







Forma satışlarının beklenen düzeyde olmadığını anlatan Ahmet Ağaoğlu, “Beklediğimiz düzeyde değil, 10 bin civarı bir forma satışı söz konusu. Bunlar süreç içerisinde gerçekleşecek konular. Bu asla düşündüğümüz bir rakam değil. Bunlar bir süreç içinde olacak ve gerçekleşecek konular. İnşallah forma satışlarımız gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelmesi ile arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacaktır” dedi.







“TRABZONSPOR, TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK BİR KULÜP OLDU”







Trabzonspor’un kendi yasasını hazırlayıp uygulamaya koyarak Türk futbol tarihine geçecek bir kulüp olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şunları dedi: “Özellikle kurlardaki artışın kulüplerin ekonomisini olumsuz etkilediğini hemen hepsi telaffuz ediyor. Bu anlamda yönetici ve başkanlarla ortak bir strateji oluşturmuş değiliz. Öncelikle kendi işimize bakıyoruz. Kendi sıkıntılarımızı ortadan kaldırmanın çabası içindeyiz. Geçen hafta olağanüstü genel kurulu gerçekleştirdik. 84’üncü maddede çok ciddi bir tüzük değişikliğine gittik. Genel kurul asla ve asla gerçekçi olmayan bütçeyi onaylayamaz. Trabzonspor Kulübü adına konuşuyorum. Geliriniz belli, onun dışında farklı kaynaklardan elde edeceğiniz gerçekçi olan bütçeyi genel kurul onaylayacak ve yönetim kuruluna en fazla çıkabileceği rakamı söyleyecek. Trabzonspor Kulübü bugüne kadar çıkmayan kulüpler yasasına nazire olarak kendi yasasını hazırlayıp uygulamaya koyan Türk futbol tarihine geçecek bir kulüp oldu. Genel kurul bunu onayladıktan sonra camianın oluru ile geçmiş bir tüzük olarak bahsederiz biz bundan. Trabzonspor’un yürürlüğe koyması gereken bir değişiklikti. Trabzonspor’un tarihinde önemli bir ilke imza atan genel kurul üyelerine şükranlarımı sunuyorum.”







“TS CLUB’LARA YOĞUN TALEP VAR”







Taraftarlardan kulübün ürünlerine yoğun talep olduğunu, özellikle de TS Club'ların olmayan yerlerde açılmasının istendiğini belirten başkan Ağaoğlu, “Ancak TS Club’ı açtığınız yerde maliyetini karşılayabilmeniz lazım, ilgi görmesi lazım. Yönetim içerisinde TS Club'lardan sorumlu olan arkadaşlar çok ciddi çalışma içinde. Gelen taleplerle ilgili titiz bir çalışma yapıyorlar. Bu taleplerin olduğu kentlere önce tırı gönderiyoruz, oradan gelecek satışlar ve raporlar doğrultusunda ciddi bir fizibilite çalışması ile TS Club'ların sayısını artırmamız gerekiyor. Ürün satışı konusunda bizim de piyasaya ağırlığımızı koymamız gerekiyor. Bunun çalışması yapılıyor. Ocak ayından itibaren bu konuda da ciddi bir mesafe almış oluruz” diyerek açıklamalarını noktaladı.







GOLF ARABASIYLA AYRILDI







Basın toplantısının ardından Slovenya’dan ayrılmak üzere uçağına giderken antrenmana gelen futbolcularla ve teknik heyetle vedalaşan Ağaoğlu, daha sonra da golf arabasına binerek tesislerden ayrıldı.