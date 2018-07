(Görüntülü) Afyonkarahisar, iddialı parkuruyla Dünya Şampiyonası'na hazır

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın bir ayağına 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar'da hazırlıklar ve pistle ilgili toplantı yapıldı. Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağına ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar'da, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde yürütülen hazırlıklar hakkında basın toplantısı düzenlendi. Tüm dünyadaki motosiklet tutkunlarının merakla beklediği yarış öncesindeki toplantıya Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Akülke ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey katıldı. Toplantının ardından Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi gezilerek, yapımı devam eden çalışmalar incelendi. '25 BİNDEN FAZLA YARIŞ SEVERİ BEKLİYORUZ' Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de ekstrem sporların büyük önem kazandığını, bunların başında da motorkros yarışlarının ön plana çıktığını söyledi. Bu doğrultuda Afyonkarahisar Belediyesi olarak, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile birlikte yaklaşık üç yıldır güzel bir işbirliği yaptıklarını kaydeden Başkan Burhanettin Çoban, "Daha önce Türkiye şampiyonluklarına ev sahipliği yapıyorduk. İnşallah bu kez Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağını Afyonkarahisar'da yapacağız. 10 binden fazla yabancı, 25 binden fazla ülkemizden misafiri ilimizde ağırlayacağız. Bunun yanında 1500'e yakın sporcuyla birlikte teknik heyet ve hakemler, gözlemciler ve federasyon yetkilileri ilimize gelecek" dedi. 'PİSTİN ANİMASYONUNU HAZIRLADIK' Yarışlardan en az bir hafta önce tüm hazırlıkları bitirmeyi planladıklarını belirten Başkan Çoban, "Sayın Valimizin, Afyonkarahisarlıların, basınımızın ve Gençlik Spor Müdürlüğü yetkililerimizin desteğiyle bu şampiyonadan anlımızın akıyla çıkacağımıza eminiz. Buranın nasıl bir pist olacağını ve bu pistte nelerin olacağını pistte yapılacak animasyonları bire bir aynısını Afyonkarahisar Belediyemizin internet sitesinde bulabilirsiniz. Animasyonlar incelendiğinde burada nasıl bir pist oluşacağını alt yapısı ile üst yapısı ile sosyal tesisleri ile ne hale geleceğini görebilirsiniz. Ayrıca, yarış parkurları her ülkede aynı olmuyor. Arkadaşlarımız sayesinde burada farklı ve zorlu bir pist inşa edildi. Bu yüzden dünyanın en iyi motokros parkuru Afyonkarahisar'da olacak" diye konuştu. Başkan Çoban, Orman İşletme Müdürlüğü'nün 5 bin adet fidan dikerek, bölgenin çorak görünümünü ortada kaldıracağını da sözlerine ekledi. 'DÜNYANIN EN İYİ PİSTİ AFYONKARAHİSAR'DA' Afyonkarahisar Motokros Parkuru'nun dünyanın en iyi parkuru olduğuna dikkati çeken Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Akülke, altın çağlarını yaşadıklarını söyledi. Akülke, "Dünyada 14 ülkede, toplam 20 Dünya Motokros Şampiyonası yapılıyor. Ekip olarak uzun yıllardır bu yarışları takip ediyoruz ve federasyonumuz tecrübe anlamında, altın açığını, ustalık dönemini yaşıyor diyebiliriz. Bu doğrultuda, Afyonkarahisar Motokros Parkuru, altyapısıyla, üstyapısıyla, tribünleriyle binalarıyla, tuvaletleriyle, duşlarıyla, sosyal yapılarıyla ve zorlu pistiyle dünyanın en iyi motokros parkuru. Bu konuda tevazu göstermek istemiyorum, bunu gururla söyleyebiliriz" dedi. 'TURİZME BÜYÜK BİR HİZMET VERECEK' Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nin sadece Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayacağını vurgulayan Asbaşkan Mahmut Akülke, "Yarışlardan sonra MXGP Akademisi olacak. Burada özellikle ileriki yıllarda Afyonlu çocukları ve gençleri dünya arenasında görebileceksiniz. Afyon'dan mutlaka bir dünya şampiyonu çıkaracağız. Burada bir de yaklaşık 50 bin metrekarelik bir padok alanı yapacağız. Bu padok alanında, her türlü sosyal aktivite, festivaller, konserler, fuarlar yapılabilecek. Turizme büyük bir hizmet verecek. Tüm otellerin aktivite merkezi olacak. Yani burada 12 ay canlılık olacak. Pist uzunluğu 1650 metre olacak. Yaklaşık 12 rampadan oluşuyor. 8 sağ ve 6 sol virajımız var. Gerçekten teknik olarak da dünyanın en zor parkurlarından bir tanesidir" diye konuştu. 'BİZİM ÜSTÜMÜZE DÜŞEN NE VARSA ONU YAPACAĞIZ' TSYD Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey de Dünya Motokros Şampiyonası'nın tüm akreditasyon işlemlerinin TSYD tarafından yapılacağını belirtirken, şampiyonanın Afyonkarahisar'ın tanıtımı için büyük kazanç olduğunu vurguladı. Bu tarz spor tesislerinin yapılmasının en önemli kazanımının da bu olduğunu dile getiren Güzbey, şöyle dedi: "Afyonkarahisar Belediyemizin taşın altına elini sokmuş olması ve bana göre Türkiye'de bir örneği olmayan bir çalışmaya imza atması çok önemli. Büyükşehirlerin hiçbirinde belediyenin tek başına üstlendiği böyle bir sorumluluk yok. Belediyemiz bunları yaparken; basın olarak bizlere düşen görevler ve halkımızın üzerine düşen görevler var. Burada yarışların dışında, festival alanında konserler ve etkinlikler olacak. Bu etkinlikleri hep beraber iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Halkımızı bir ve beraber olmaya davet ediyorum. Şehir dışındaki tanıdıklarını o gün için buraya davet etmelerini bekliyorum. Her aile, bir aileyi Afyon'da misafir ederse şehrimizin tanıtımına daha iyi katkıda bulunmuş oluruz." Güzbey ayrıca ulusal ve uluslararası basın mensupları için özel turlar düzenleneceğini söyledi.