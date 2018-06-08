(Görüntülü) Afyonkahisar'da Afjet Afyonspor coşkusu

Ahmet DAĞLI / SANDIKLI (Afyonkarahisar),() - AFJET Afyonspor'un Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmesi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde coşkuyla kutlandı. TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde 27 Mayıs'ta Sakaryaspor'u 2- 1 yenerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Afjet Afyonspor için Sandıklı'da düzenlenen kutlama töreni için ilçeye gelen sporcular ve yöneticiler meşalelerle karşılandı. Kulüp Başkanı Salih Sel, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Takım Kaptanı Türker Toptaş, ellerinde şampiyonluk kupasıyla takım otobüsünden taraftarları selamladı. Cumhuriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar araçlarıyla takım otobüsünü takip ederek konvoy halinde şehir turu yaptı. Daha sonra Belediye Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler yakıp, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlamalar esnasında taraftarlar 'İnanıyoruz, güveniyoruz bu sene de Süper Lig'e çıkıyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel konuşmaya başladığında ise taraftarlar “Büyük başkan, büyük başkan" diye tezahüratlarda bulundu. Başkan Sel ise "Sizler büyüksünüz, sizler olmasanız bizler bir hiçiz. Sizlerle beraber büyüğüz" diye karşılık verdi. Yıllardır ligde oynayan takımları geride bırakarak 1'inci Lige yükseldiklerini belirten Başkan Sel, " Her zaman 'Sporcusuyla, seyircisi ile yönetimi ile örnek kulüp olalım' dedik. İnşallah Türkiye'de örnek bir kulüp olacağız. Kadromuzu muhafaza ederek takviyeler yaptık. Bölgesel Amatör Lig'den beri oynayan 4 futbolcumuz vardı. İnşallah 1'inci Lig'de de oynayacaklar. 13 oyuncumuz ile anlaşma imzaladık. 4-5 futbolcu takviyesi yapacağız. 10 yıllık bir hedef koymuştuk. 2023 yılında Süper Lig demiştik. Allah nasip ederse 2023'e kalmadan Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" dedi. Takım kaptanı Türker Toptaş ise taraftarların duası ve desteği, kendilerinin de çabasıyla mutlu sona ulaştıklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Salih Sel, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kaptan Türker Toptaş ve taraftarlar şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.