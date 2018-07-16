(Görüntülü) Afjet Afyonspor ilk yabancı transferini yaptı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR,() Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Afjet Afyonspor, geçen sezon Boluspor'da forma giyen Arnavut stoper Renato Arapi ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı ve İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel'in makamında gerçekleştirilen imza törenine Başkan Salih Sel, yöneticiler ve Renato Arapi katıldı. Arapi'nin 3 numaralı formayı giyeceğini ve 1+1 sözleşme imzalandığını belirten Başkan Sel, Bu sezon bizim oyuncumuz olarak kadromuzda yer alacak. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kadromuzu güçlendirmek için yeni transfer görüşmelerimiz var. Kaleci, orta saha ve forvet oyuncusu almayı planlıyoruz. Bu transferler yerli de olabilir, yabancı da olabilir dedi. ARAPİ "İLK YABANCI OLMAK MUTLU EDİYOR" Afjet Afyonspor'un ilk yabancı transferi olan Arapi de Afjet Afyonsporlu yöneticiler bana inandıkları için çok mutluyum. Buradaki ilk yabancı oyuncu olmam da beni ayrıca mutlu ediyor. Burada hep güzel anılar hatırlamak istiyorum ve elimden geleni fazlasıyla yapmayı istiyorum diye konuştu. Konuşmaların ardından Arapi, Kulüp Başkanı Sel ve yöneticilerle birlikte gazetecilere poz verdi.