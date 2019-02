(Görüntülü) Afjet Afyonspor'da Yusuf Şimşek dönemi

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,() - AFJET Afyonspor, Serhat Güller'den boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi. Mor-beyazlı ekip Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor, teknik direktör arayışlarını Yusuf Şimşek ile tamamladı. Tecrübeli futbolculuk döneminden sonra Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden takımların teknik direktörlüğünü yapan Yusuf Şimşek, sezon sonuna kadar opsiyonlu olarak Afjet Afyonspor ile anlaşma sağladı. İmza törenine Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şahin, Fatih Ekşioğlu ve TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey katıldı. "HERKES SABIRLI OLSUN" TSYD İl Temsilciliği binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Ali Şahin, Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirtti. Şahin, "Türkiye'ye mal olmuş, milli takımlarda da başarılı sporculuğunu hayata geçirmiş olan Yusuf Şimşek hocamızı takımımıza kattığımız için çok mutluyuz. İnşallah sezonu da başarıyla bitireceğimize inanıyoruz. Herkes sabırlı şekilde bize destek olsun" dedi. "ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAK" Teknik direktör Yusuf Şimşek ise "Bulunduğumuz yerden bir an önce çıkmak istiyoruz. Oyuncu, seyirci, taraftar, her türlü, çalışma potansiyelimiz var. İnşallah bu maçtan başlayarak hak ettiğimiz yerlerde olmayı düşünüyoruz. Bunu da en kısa zamanda siz taraftarlarımıza ve bizi izleyen herkese göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben ve ekibim buraya inanarak geldik, çok çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Yine söylüyorum, Afyonkarahisar çok güzel bir kent, çok güzel bir şehir, hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü geçmişe bakarsanız 5 senede nerelere geldiğini görürsünüz, başarılar aldığını görürsünüz. Şu anki durum geçmişe yakışmıyor. Onun için bir an önce toparlanıp güzel günler göreceğiz. Pazar günü de bütün taraftarlarımızı bekliyoruz, bizi desteklesinler. Alnımızın akıyla 3 puanla çıkacağız. Buna yürekten inanarak söylüyorum, yoksa çıkıp burada gazel, masal okumanın bir anlamı yok. İnşallah futbolcu kardeşlerimizle beraber bunu da göstereceğiz. Maçtan sonra inşallah sevincimizi paylaşacağız" diye konuştu. Yusuf Şimşek, Karşıyaka'da başladığı teknik direktörlük kariyerine sırasıyla Antalyaspor, Karşıyaka, Mersin İdmanyurdu, Bandırma Baltok, Denizlispor ve Fatih Karagümrük'te sürdürdü.