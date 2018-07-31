(Görüntülü) Adil Gevrek: "Tarık ile ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı"

"Çok anlamlı ve önemli kararlar alındı" "Bu hafta bir - iki tane imza atabiliriz" "Azubuike ile alakalı bazı görüşmeler oldu" Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL () - Adil Gevrek, "Tarık gibi isimler bizim takımımızla anılıyor olabilir. Bunlar normal şeyler. Ama Tarık ile ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı, gündemimizde de öyle bir şey yok" dedi. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı Temmuz ayı olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda önemli kararların alındığını söyleyen Adil Gevrek, "Çok anlamlı ve önemli kararlar alındı. Birlik ve beraberlik var. Bütün kulüplerimiz iletişim içerisinde ve bu çok önemliydi. Bugün Kulüpler Birliği Vakfı olarak bizlerin de bu birlik ve beraberliğimizi sağlamamız lazım. Türk futbolunun marka değerinin artması için bu şekilde birlik ve beraberlik içinde olup dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Demin de Fikret Orman açıklama yaptı, Kulüpler Birliği'nin bir gücü var ve bu gücü tüm takımlar adına, 18 kulübümüz için birlik ve beraberliğimizi nasıl artırırız, en önemli konularımızdan birisi buydu. O anlamda bazı tespitlerimiz oldu, taraftarlarımızı nasıl statlara çekeriz diye düşündük. O marka değeri taraftarlarla birlikte artıyor. Ama önümüzdeki günlerde daha fazla toplantılar yapıp ve federasyonla da iletişim içerisinde bulunup, daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. "BU HAFTA BİR İKİ TANE İMZA ATABİLİRİZ" Kadroya dört futbolcu daha katmayı düşündüklerini söyleyen Gevrek, "Giden oyuncularımız oldu ama geçen seneki kadromuzun yüzde 80'ini koruduk. Geçen seneyi 10'uncu sırada 45 puanla bitiren mevcut, iyi bir takımımız var. Gidenlerin ardından 3 tane transfer yaptık ama dört tane daha transfer yapacağız. Tabii bu transferler kesinlikle gelip de takıma katkı sağlayabilecek oyuncular olacak. Hem maddi anlamda da kulübe külfet olmayacak isimler hem de doğru transferler olması gerekiyor. Kamp bitti, belki geciktik bunu biliyoruz. Ama bazen istediğin oyuncuyu da getirmek kolay olmuyor, zor oluyor. Malatya'ya gelmek istemeyen oyuncular maalesef olabiliyor. Ama inşallah bir aksilik olmazsa bu hafta bir iki tane imza atabiliriz. Bazen oturuyorsun masaya ama son anda olmuyor, transfer gerçekleşmiyor. Ama görüştüğümüz oyunculardan bu afta bir iki tanesiyle anlaşma sağlayabiliriz. Diğer bir iki kişiyi de inşallah en kısa sürede takımımıza katmış olacağız. Yabancı ve önemli oyuncular. Şimdi bitmeden isim vermek belki doğru olmaz. Ama en kısa süre içinde bitecek olan iki oyuncu da yabancı şu an. Görüşme içindeyiz, devam ediyoruz. Tabii imza atmadan bir şey demek olmaz ama yüzde 80'i bitti, öyle söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. "TARIK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI" Tarık Çamdal ile ilgili herhangi bir görüşmelerinin olmadığını söyleyen Adil Gevrek, "Tarık gibi isimler bizim takımımızla anılıyor olabilir. Bunlar normal şeyler. Ama Tarık ile ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı, gündemimizde de öyle bir şey yok. Sadık'la alakalı da resmi gelen herhangi bir teklif yok" şeklinde konuştu. "AZUBUIKE İLE ALAKALI BAZI GÖRÜŞMELER OLDU" Takım içinde bazı oyuncular için görüşmeler yapıldığını belirten Gevrek, "Evet, konuşuldu. Görüşmeler de yapıldı ama bu görüşmeler sadece ikili görüşmeler oldu. Bunun dışında resmi bir teklif olmadı. Tabii sadece Sadık'la ilgili değil, diğer birkaç oyuncumuz için daha konuşuldu. Azubuike ile alakalı bazı görüşmeler oldu. Özellikle yurt dışından ciddi görüşmeler var Azubuike ile alakalı. Tabii onlar henüz netleşmediği için herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Sadık sadece takip edildi. İzlendi, soruldu ama herhangi bir transfer konusunda bir şey olmadı ya da görüşmelerin bitme noktasına geldiği gibi bir şey yok" dedi.