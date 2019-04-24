(Görüntülü) Adil Gevrek: Kupayı Malatya'ya getirmek istiyoruz

İssam: "Galatasaray maçı bizim için final değerinde" Taha AYHAN / MALATYA, () Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Kupasını Malatya'ya getirmek istediklerini söyledi. Kupada tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray İstanbul'da oynadığı ilk maçta 0-0'lık beraberliğin ardından kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra 4 kişilik gruplara ayrılarak, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından tamamlandı. Antrenmana tüm futbolcular katıldı. GEVREK: "MALATYA'DA TURU GEÇMEK İSTİYORUZ" İdmanı ziyaret eden Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gevrek, her maçın kendileri için önemli olduğunu ancak kupa maçlarının önemini daha büyük olduğunu ifade ederek, "İlk maçta Galatasaray ile İstanbul'da 0-0 berabere kaldık. Malatya'da turu geçmek istiyoruz. Rakibimiz zorlu bir rakip bunu biliyoruz ama bizde finale kalmak, kupayı almak istiyoruz" dedi. Kupada yarı finale kadar gelmenin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Gevrek, "Tabii ki kupa bizim için önemli. Yarı finale kadar geldik. Final oynamak istiyoruz. Camia, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar olarak bunun farkındayız. Bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu. "BÜTÜN TARAFTARLARIMIZI STADA BEKLİYORUZ" Gevrek, Galatasaray'ı kendi sahalarında yenerek, tur atlamak istediklerini ifade ederek, "Burada en büyük destekçimiz taraftarlarımız olacak. En büyük gücümüz taraftarımızdır. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Taraftarlarımızla birlikte maçı kazanıp, finale kalacağımıza inanıyoruz. Kupayı Malatya'ya getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. "GALATASARAY'DAN SONRA DA LİGDE KALAN 5 MAÇA BAKACAĞIZ" Gevrek, bir gazetecinin 'Ligin ikinci yarısında istenilen sonuçlar pek alınamadı, kupa daha mı ön planda?' sorusuna, "Gelinen noktada kupada yarı finaldeyiz. Galatasaray'ı geçersek, final ve direkt Avrupa'da gruplara kalıyorsun. Tabi ki o anlamda önemsiyoruz. Ligi de ilk yarı 29 puanda tamamladık. İyi bir performans gösterdik. İkinci yarıda hakikaten beklemediğimiz sonuçlar aldık. Önümüzde ligde 5 maç var ama şuan önemli olan Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçı. Kupa maçında inşallah turu geçeriz. Ondan sonrada lige döneceğiz. Ligde de hedefimiz var, ilk 6'da sezonu tamamlamak istiyoruz. O anlamda ligi de iyi bir şekilde götürmek istiyoruz. İkinci yarıda sakatlıklar, mazeretler kötü bir gidişat oldu. Ne olursa olsun beklemediğimiz sonuçlar aldık. Beklentimizin altında kaldık. Ama artık bunlar geride kaldı, önümüzdeki maçlara bakacağız. Şuan önümüzdeki en önemli maç, Galatasaray maçı. Ondan sonrada ligde kalan 5 maça bakacağız. Biz öncelikli olarak önümüzdeki maçları düşünüyoruz. Kupada Galatasaray ile oynayacağımız yarı final rövanş maçı var. Ondan sonra ligde kalan 5 maçı düşünüyoruz. Enerjimizi sadece oraya harcıyoruz" şeklinde cevap verdi. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu İssam Chebake, Trabzonspor karşısına galibiyet için çıktıklarını kaydederek, "3 puanı Malatya'ya getirmek istiyorduk ama olmadı. Ufak detaylar bazen maçı çözebiliyor. Genel olarak agresif olmadığımız için 3 puanı alamadık" dedi. İSSAM: "GALASARAY MAÇI BİZİM İÇİN FİNAL DEĞERİNDE" Chebake, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına ilişkin, "Bizim için bu sezonun en önemli maçı olacak. Bu bizim finalimiz. Bütün şehri arkamıza alacağız. Sezonun bu ikinci bölümünü belki de şehrimize ve taraftarlarımıza affettirebileceğiz. Çok iyi hazırlandık ve konsantre olduk. Bizim için final değerinde, o bilinçle maça çıkıp, bütün ne varsa sahada performans olarak göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu. "O MAÇI ALARAK BAZI ŞEYLERİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ" Tecrübeli sağ bek, Evkur Yeni Malatyaspor'daki geleceğine ilişkin ise "Öncelikle şimdi konuşulacak zaman değil. 2021'e kadar sözleşmem var ama bizim için değerli olan Galatasaray ile oynayacağımız maç. O maçı alarak bazı şeyleri affettirmeye çalışacağız. Yeni Malatyaspor'da çok mutluyum. Buradan gitme gibi bir düşüncem şuan yok. Galatasaray maçını alıp, sezonu da bitirdikten sonra gerekirse oturulur, konuşulur. Güzel bir şey varsa anlaşılır" açıklamasını yaptı. MALATYASPOR'UN MUHTEMEL 11'i Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacağı yarı final son maçına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: Farnolle- Arturo Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, İssam, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük, Aleksic, Kamara. Sakatlığı bulunmayan sarı- kırmızılılarda cezalı Mustafa Akbaş ile Erkan Kaş kadroda yer alamayacak.