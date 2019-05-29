(Görüntülü) Adil Gevrek: Çok onurlu ve gururluyuz

"Avrupa'da hem Malatya'yı hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz" "Hedefimiz gruplara kalmak" "Birkaç gün içerisinde rotayı çizeceğiz" "Hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda başarılı olmamız lazım" "Delegelerimiz teveccüh edip bize oy verirlerse elimizden gelen gayreti gösteririz" Mustafa AKIN / İstanbul,() - Adil Gevrek, ''Birkaç gün içerisinde teknik direktör ile ilgili rotamızı çizeceğiz'' dedi. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da bir otelde iftar düzenledi. İftara; Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Malatyaspor camiası, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Bir sezonu daha geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, ''Pazar günü son maçımızı oynayarak 5'inci sırada yer aldık ve UEFA'ya katılmaya hak kazandık. Çok onurlu ve gururluyuz. Hakikaten bizim için bu sene çok iyi geçti. Bize destek veren taraftarımıza, camiamıza, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Avrupa'da mücadele edeceğiz hem Malatya'yı hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Tabii ki kolay değil, zor ama biz bu güne kadar bütün zorlukları aştık. Allah'ın izni ile hedeflerimize yavaş yavaş ulaşacağız. Tabii ki Avrupa'da şimdiki hedefimiz 2 ön eleme oynadıktan sonra gruplara kalmak'' diye konuştu. ''BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE ROTAYI ÇİZECEĞİZ'' Adil Gevrek, 'ya yaptığı açıklamada teknik direktör konusu ile ilgili olarak, ''Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile yoğun bir maç haftasını geride bıraktık. İnşallah birkaç gün içerisinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı toplayıp önümüzdeki rotayı çizeceğiz'' dedi. ''HEM EKONOMİK ANLAMDA HEM DE SPORTİF ANLAMDA BAŞARILI OLMAMIZ LAZIM'' Devre arasında Malatyaspor'dan ayrılan Khalid Boutaib ile Sadık Çiftpınar hakkında da konuşan Adil Gevrek, iki oyuncunun ilk devrede kendilerine çok katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Gevrek, ''Tabii yerlerine gelen oyuncular oldu. Ekonomik anlamda satmamız gerekiyordu. Farklı da olabilirdi daha tersi olabilirdi, futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Gelen daha iyi olabilir, gelen tutmayabilir. Giden arattırır bu tür şeyler futbolun içerisinde olan şeyler ama ben sadece 2 futbolcunun gitmesine bağlamıyorum. Biz her zaman sportif ve ekonomik anlamda başarılı olmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu konulara dikkat ediyoruz. Geçen sene mali kongremizi yaptık, 26 milyonluk borcu 11 milyona düşürdük. Bu da önemli bir başarı, bu tarafından da bakmak lazım. Onun için biz hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda başarılı olmamız lazım''şeklinde konuştu. ''DELEGELERİMİZ TEVECCÜH EDİP BİZE OY VERİRLERSE ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİRİZ'' Başkan Adli Gevrek, Haziran ayının başında Malatyaspor'da genel kurul yapacaklarını hatırlatarak, ''Adayız, inşallah hayırlısı olur Malatyaspor için. Delegelerimiz teveccüh edip bize oy verirlerse elimizden gelen gayreti gösteririz" ifadelerini kullandı.