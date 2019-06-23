(Görüntülü) Adanalı minik cimnastikçilerden büyük başarı

Can ÇELİK / ADANA () - Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü cimnastik takımı küçük yaş kategorisinde Türkiye dereceye girerek 28-30 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Cimnastik Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.



Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan ve aynı zamanda cimnastik takımına koçluk yapan Sibel Vural, cimnastik sporunun ülkemizde ve dünyada diğer spor dalları kadar ön planda olmadığını ama bu durumun giderek değiştiğini belirtti. Çalışmalarına temel cimnastik eğitiminden sonra fitness cimnastiği ile devam ettiklerini kaydeden Vural, “Bu alanla ilgili koreografiler hazırlıyoruz. Sene içinde birçok özel etkinlikte koreografilerimizi sunma fırsatı bulduk. Çocuklarımız bu sene ülkemizde düzenlenen yarışmada dereceye yaparak ilk 3'e girdiler. 28-30 Haziran'da Yunanistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar" dedi.



CİMNASTİK SALONU GEREKLİ



Kız çocukları için 3, erkek çocukları için ise 4 yaşından itibaren cimnastik antrenmanlarına başladıklarını söyleyen Vural, amaçlarının sadece bir cimnastikçi yetiştirmek olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu sporu sadece fiziksel aktivite olarak düşünmemek gerekir. Çocuk bu sporla iç içe yaşadığı zaman analitik düşünmeyi, mental olarak ileri seviyede olmayı öğreniyor. Hedeflerimizden en önemlisi ise Adana’da böyle işlerin var olduğunu hiç bilmeyen, düşünmeyen insanlara bu sporu tanıtmak. Kentimizin bu alanda geliştiğini ve sanata, spora ne kadar değer verildiğini göstermek istiyorum. Bir diğer isteğim ise bütün cimnastik antrenörlerinin ulaşabildiği düzgün nitelikte bir cimnastik salonuna kavuşmaktır."



Cimnastik antrenmanı yapan çocuklar ise bu sporu yapmaktan mutluluk duyduklarını ve yurt dışında Türkiye’yi temsil edecekleri için çok heyecanlı olduklarını söylediler.