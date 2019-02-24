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(Görüntülü) Adana'da floor curling heyecanı

Can ÇELİK/ADANA, ()- ADANA'da bir grup lise öğrencisi, beden eğitimi öğretmenleri Fatih Kökçüoğlu'nun öncülüğünde “Floor Curling" sporuna yönelerek antrenmanlara başladı. Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda Floor Curling...

Can ÇELİK/ADANA, ()-



ADANA'da bir grup lise öğrencisi, beden eğitimi öğretmenleri Fatih Kökçüoğlu'nun öncülüğünde “Floor Curling" sporuna yönelerek antrenmanlara başladı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda Floor Curling oyun alanı kuran Kurttepe Ali Öztaş ile  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri antrenmanlarını burada gerçekleştiriyor. Öğrencilerine koçluk yapan Fatih Kökçüoğlu, amaçlarının Adana'yı pilot bölge olarak görerek burada yaptıkları çalışmalarla Floor Curling'i Türkiye'ye yaymak olduğunu söyledi. Oyunun 4'er kişilik iki takımla toplamda 8 katılımcıyla oynandığını belirten Kökçüoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğiyle böyle bir projeye adım attık. Adana'da çok ciddi bir katılım var. Bu oyunu gördüğünüz gibi parklarda, bahçelerde, okul koridorlarında, spor salonlarında 10 metre uzunluğunda ve 1 buçuk metre genişliğinde olan her yerde oynayabilirsiniz. Bakın şu an açık havadayız, insanlar geliyor atışını yapıyor ve gidiyorlar. Birçok yerde oynanabiliyor. Tek önemli şey yağmur yağmaması ve zeminin kuru olması" dedi.

'AHLAK' ÖN PLANDA

Floor Curling'de hakemin oyuna her noktada karışmadığını ve oyuncuların dürüstlük ve fair play kurallarına dayanarak oynadığını vurgulayan Kökçüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sporun en büyük özelliği ahlak kavramının ön planda olmasıdır. Hakem her noktada oyuna karışmaz, antrenör oyuna karışmaz, sadece kaptan konuşur ve yanlış bir şey varsa kaptan müdahale eder. Sporcu bir hata yaptığında direkt kaptanına söyler veya karşı tarafa hata yaptığını belirtir. Dürüst olmak çok önemlidir. Bu spora geçen sene başladık. Sonra da destek görünce devam ettirdik. Umarım ilerleyerek Türkiye'ye Floor Curling'i yayacağız."

Floor Curling oynayan lise öğrencisi Berkan Cafri Yaş (17) ise, oyuna bu sene başladığını ve ilgisinin günden güne arttığını belirtti. Yaş, "Bu sporu Türkiye genelinde genişletmeye çalışıyoruz. Allah izin verirse bu sene Türkiye Şampiyonası, seneye de dünya şampiyonaları düzenlemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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