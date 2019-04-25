(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak: Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz

Taha AYHAN / MALATYA () - Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale adını Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, kupaya çok önem verdiklerini söyledi.



Maç sonrası açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yeni Malatyaspor'u tebrik ederek şunları söyledi: "Mütevazı kadrosuyla beraber yarı finale çıktılar. Biz de bugün iyi oynadık, mücadele ettik ve 5-2'lik skorla finale çıktık. Malatyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası çok önem verdiğimiz bir kupa. İnşallah kupayı kazandığımız takdirde kupayı Ziraat Bankası'na, çalışanlara söz vermiştim, ertesi gün Ziraat Bankası'na götüreceğim. Onlara söz verdim. Onun için buradan hem Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bey'e, hem de Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcımız Musa Bey'e ve bütün çalışanlara da buradan selam ve sevgilerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum."