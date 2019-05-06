(Görüntülü) Abdurrahim Albayrak: Çok önemli bir galibiyet aldık

"Hakem iyi bir maç yönetti"

"Prim verdik ama rakam aile içinde kalacak"

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()





Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki Beşiktaş derbisini 2-0 kazanan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinirken taraftara da teşekkür etti.



Albayrak, şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a karşı alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirtirken, "Çok önemli bir galibiyet aldık. 51 bin 578 seyircinin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Takıma inanılmaz destek ve moral verdiler. O destekle şampiyonluk için en önemli galibiyetlerden birini alarak lider olduk. Çok mutluyum. Futbolcularımıza, teknik heyete çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



"HAKEM İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"



Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın da iyi bir maç yönettiğini dile getiren Albayrak, "Taç pozisyonunda topun rakipten çıktığı net bir şekilde görülüyor. Bence normal ve iyi bir maç yönetti. Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Galibiyetimiz taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"PRİM VERDİK AMA RAKAM AİLE İÇİNDE KALACAK"



Abdurrahim Albayrak, maç sonunda soyunma odasına gitmesiyle ilgili olarak da, "Soyunma odasına uğradık. Muhakkak terletirler sizi. Biz de biraz terledik. Her şey onların hakkı. Analarının ak sütü gibi helal olsun. Muhakkak prim verdik ama rakam aile içinde kalacak. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.