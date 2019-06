(Görüntülü) Abdullah Avcı: Şerefiyle oynayan, hakkıyla kazanan Beşiktaş'a imza atmanın gururunu yaşıyorum -3

"Şenol hocamı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum"





Ali DANAŞ / İSTANBUL, ()





Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı kendisini 3 yıl boyunca siyah beyazlı ekibe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde başkan Fikret Orman da hazır bulundu.















ORMAN: "ÇOK ARZU EDEREK VE MUTLU OLARAK ATTIĞIMIZ BİR İMZA"















İmza töreninde ilk olarak söz alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başında olmasında dolayı çok mutlu olduğunu dile getirirken, "Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum. Çok arzu ederek ve mutlu olarak attığımız bir imza. Her şeyden önce hayırlı olsun, kıymetli hocama da hayırlı olsun. Siyah beyaz da hocama çok yakışmış" dedi.















"HOCAMIZLA ÇALIŞMA ARZUMUZ, İSTEĞİMİZ UZUN ZAMANDIR VARDI"















Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın takıma katılmasından önceki süreç için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da teşekkürlerini iletirken, "Başakşehir Kulübü'ne ve başkan Göksek Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Çok sevdiğimiz bir kulüp. Stadımız olmadığı dönemde bize yardımda bulunan bir kulüp olduğu için, stat yapılırken de Göksel Gümüşda'dan çok yardım aldık. Beşiktaş'ın etik değerlerine de dikkat ediyoruz. Hocamızla çalışma arzumuz, isteğimiz uzun zamandır vardı. Kişisel görüşmemiz olmadı. Süreç içinde hocanın yeni bir başlangıç yapacağını duydum. Hocamızın kulübüyle geleceğinin ne olacağını bekledik. Ahmet Ürkmezgil ile hocamız abi kardeş gibiler. Ben de sonrasında Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. Nezaketen konuşma fırsatı buldum. Hocanın da mali konularda bizi zorlamadığı, benim olmadığım ve1 dakika sürmeyen bir konuşma oldu ve anlaşıldı. Sadece işle ilgili konuştuk ve bir noktaya geldik. Hayırlı olsun" diye konuştu.















"HOCAMIZLA BAŞKAN OLDUĞUMUZ ZAMANDA MİLLİ TAKIM HOCASIYKEN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNURDUK"















Fikret Orman, sözlerine şöyle devam etti;















"Sevgi tarafı çok önemli. İşin bir de icraat tarafı var. O değerlere sahip olduğu için hocayı çok seviyoruz. İkinci olarak da hocalık tarafını çok seviyorum. Teknolojinin çok kullanıldığı, takım oyununu oynayan, kişilerin değil takımın kazandığı bir oyun... Guardiola, Kloop gibi hocaların Türkiye'deki açılımını Abdullah hoca yaptı. Okan Buruk ve Erol Bulut'u da beğeniyorum. Hocanın eski yardımcıları. Bu duygusallıktan daha fazla bir sorumluluk. Hocamızla başkan olduğumuz zamanda mili takım hocasıyken fikir alışverişinde bulunurduk. Oğuzhan'ın transferinde, Kerim'in takıma katılmasında hocamızla konuşmuştuk. Her şeyin önünde bizim sorumluluklarımız var ve o nedenle de çok istiyorduk. Şenol hoca ile 4 yıl çalıştık. Beyaz bir sayfa açtık. Çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.















Orman, Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in kariyer olarak benzer bir şekilde ilerlediğini vurgularken, "Abdullah hocam Şenol hocayı takip ediyor. Şenol hocamızın da uzun bir kariyer vardı ve ilk şampiyonluğunu Beşiktaş'ta yaşadı. Milli takım, şampiyonluklar derken Abdullah hoca ile de inşallah şampiyonluklar yaşarız."















"HERKESİN GÖREVİNİ İYİ YAPMASI LAZIM"















Önümüzdeki sezon herkesin görevini layıkıyla yapması gerektiğini, aksi halde çekilmez bir lig yaşayabileceklerinin altını çizen Fikret Orman, şöyle konuştu;















"Başkan olduğum günden beri hem Beşiktaş'ın hem de Türk futbolunun marka değeri için gayret gösterdim. Dünya artık apayrı bir yere gidiyor. Artık Süper Lig'in marka değerini yükseltmezsek, Eski düzende gittiğimiz sürece, bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz Moldova, Azerbaycan, Andorra gibi olacak. Herkes Chelsea, Liverpool gibi takımlarla oynamak istiyor. Bu sadece Beşiktaş'ın yapabileceği bir şey değil.















Futbol sahada oynanan bir oyun, saha dışı sadece ülkemize özgü bir şey. Beşiktaş ne kadar düzgün hareket ederse, o kadar cezalandırılmış gibi hissediliyor. Hakemi yönetmeye yönelik demeçler, manipülasyonlar olduğunda artık karşıda Beşiktaş olacak. Artık Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi lazım. Ben elimden geldiği kadar mücadele ettim. Artık bizim açımızdan da çok zorlandığımız bir süreçti. Biz bir sayfa açtık. Futbol Federasyon da açtı. Artık bu konuları bitireceklerini temenni ediyorum. Bütün Anadolu kulüpleri, bütün kulüplerimiz adına söylüyorum. Türkiye çekilmez bir lig haline gelebilir. Herkesin görevini iyi yapması lazım. Kurullar adaletli karar verecek ve kararlarını açıklayacak. Spor siyaseti açısından karar vermeyecekler."















"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE İYİ BİR KADRO KURMAK İSTİYORUZ"















Bir basın mensubunun bonservis ödeme konusundaki sorusuyla ilgili de Orman, şunları söyledi;















"Ülkenin ve Beşiktaş'ın gerçekleri ortada. Transferde ona göre hareket edeceğiz. Daha akılcı bir şekilde yürümek zorundayız. Bazı bölgelerde fazlalıklarımız var. Ona göre planlama yapmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince iyi bir kadro kurmak istiyoruz."















AVCI: "ŞEREFİYLE OYNAYAN, HAKKIYLA KAZANAN BEŞİKTAŞ'A İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUM"















Teknik direktör Abdullah Avcı ise, Beşiktaş'a imza atmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirirken, "Bu sıcak karşılama için Beşiktaş ailesine teşekkür ediyorum. Başakşehir ailesine, kariyerimde geldiğim nokta için her çalışanına teşekkür ediyorum. Çıktığım bu yolda yolun açık olsun diyen Göksal Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Benim için üç önemli unsur var. Dürüstlük, sadakat ve vefa. Şerefiyle oynayan, hakkıyla kazanan Beşiktaş'a imza atmanın gururunu yaşıyorum. Şampiyonluklar yaşatmak amacındayım. Keyif alınan bir oyunla nice şampiyonluklar yaşamak istiyorum. İki şeyden taviz vermem; Beşiktaş mazisine yakışan bir duruş ve taraftarıyla birlikte oynana coşkulu futbol. Hayırlı olsun diyorum ve imza atıyorum" şeklinde konuştu.















"ŞENOL HOCAMI DA TEBRİK EDİYORUM, BAŞARILAR DİLİYORUM"















A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında aldığı galibiyeti de değerlendiren Avcı, "Son oynanan Fransa maçında birbirine sıkı sıkı sarılan bir milli takım gördük. Özellikle oyuncu grubumuzdan da oyuncuların orada yer alması, hem Başakşehir'den hem de Beşiktaş kadrosunda yaklaşık yüzde 60-70'lere yakın oyuncunu kadroda yer alması önemli. Benim de hocam olan, talebesi olduğum Şenol hocamı da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bizim amacımız da oraya daha fazla oyuncu vererek destek olmaktır" dedi.















"OYUNUMUZA UYGUN OYUNCU PROFİLİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"















Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan oyuncuların yaş ortalaması için de Avcı şunları söyledi:















"Mevcut kadromuzda çok kaliteli oyuncularımız var, çok kaliteli oyuncu grubuna sahibiz. Benim de çalışmalarım var, scout ekibiyle de çalıştık. Oyunumuza uygun oyuncu profilinde çalışmalarımız devam ediyor. Yönetime sunarak takipte olacağız."















"TARAFTAR BÜYÜK GÜÇ"















Abdullah Avcı, Beşiktaş taraftarının rakip üzerindeki etkisi için de, "Bulunduğumuz yerde benim işim teknik ve taktik organizasyonları geliştirmek. Bunları Başakşehir'de adım adım gerçekleştirdik. Taraftar büyük güç. Beşiktaş taraftarını yakınen görmüş birisiyim. Desibel rekorları kırıldı. Bizim oynattığımız oyunda onların rolü büyük. Bizim oynattığımız oyunda topu geri kazanma süresi vardır ve onu yaparken Beşiktaş taraftarının büyük katkısı olacaktır" dedi.















"SAHANIN İÇİNDE KALACAĞIZ"















Abdullah Avcı, saha içinde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirirken, "Öncelikle sahanın içinde kalacağız. Hep bunun içinde kaldık. Futbolun 68'e 105'te güçlü olduğun sürece saf ve temiz bir oyun olduğunu düşündüm. Özellikle daha kısa süresini milli takımda yaşadım. 6 sene de çok deneyimli süreçler yaşadım. Bundan sonraki süreçte de saha içinde kalacağım. Diğer etmenleri de kontrol etmek gerekiyor. İletişim ve çözümle herkesin saha içine çekileceğini düşünüyorum " açıklamasında bulundu.















"OĞUZHAN YETENEKLİ AMA EKSİKLERİ VAR"















Avcı yardımcılarıyla ilgili olarak da, "Şu an itibariyle ekibimde Gökhan Keskin ve Şenol Fidan gibi farklı görev tanımları bulunan, antrenörlük yapmış dürüstlükle bu kulübe hizmet etmiş isimler. Fiziksel performans ayrı, beslenme ayrı, analiz ayrı, bir çok departman olacak ve birçok isim burada hizmet edecektir. Oğuzhan'ı ilk kez milli takıma aldığımızda başkan da Oğuzhan için fikrimizi sordu. Oğuzhan'ın yetenekli ama eksikleri var. Eksikleri yönünde çalışmalara yapacağız. Hem Beşiktaşımıza hem de milli takıma oyuncu kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.















"COŞKULU, İSTEDİĞİNİ SAHA İÇİNDE ALAN, SONUNA KADAR MÜCADELE EDEN BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"















"Beşiktaş'taki mevcut kadroya göre, nasıl bir oyun düzeni benimseyeceksiniz?" yönündeki soruya ise Abdullah Avcı, "Bütün amacımız düşüncemiz Beşiktaş'ın o coşkulu seyircisine, oyunun her iki yönünü de izlettirmemiz gerekiyor. Amacımız oyunun iki yönünü de oynayabilen bir Beşiktaş yaratmak. Coşkulu, istediğini saha içinde alan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım oluşturmak istiyoruz. Savunmada dar ama hücumda geniş bir takım izleyeceksiniz" yanıtını verdi.















"ÇOK PARA HARCAMAK DEĞİL, AKILLI PARA HARCAMAK DOĞRU"















Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, başarı için çok para harcamanın değil, akıllıca para harcamanın önemine dikkat çekerek, "Çok para harcamak değil, akıllı para harcamak doğru. Bugün Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Çok para mı harcadılar? Liverpool'dan daha çok para harcayanlar sadece onları izledi. Çok para değil, doğru para harcamak önemli. Bu bir oyun organizasyonu. Sistem oyuncuyu daha değerli hale getirir" ifadelerini kullandı.















Avcı ayrıca, Beşiktaş'ın da her kulvardaki hedefinin sonuna kadar ilerlemek olduğunu sözlerine ekledi.















Teknik adam, bir soru üzerine de, örnek aldığı isimlerin sorulmasıyla üzerine de, "Rol modelim olmadı ama geçen Bobby Robson'ın belgeselini seyrettim, benzer şeylerimiz çok var, doğru model, doğru örnek."