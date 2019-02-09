(Görüntülü) Abdullah Avcı'nın açıklamaları

Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor maçının ardından

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında Medipol Başakşehir'in evinde ağırladığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.



BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, alınan 1 puanla ilgili olarak, "En büyük övgüyü oyuncular hak ediyor. Maç öncesi bizim daha çok ihtiyacımız vardı ve daha çok koşup daha çok mücadele etmeliydik. İlk 10 dakika bocaladık, kolay değil. Rakibin yapamadığını biz yaptık golü kendi kalemize attık. Pozisyonlarımız ve golümüz var. Genel olarak galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyoruz. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Önümüzdeki hafta yine güçlü bir takıma karşı oynayacağız ve Demir Grup Sivasspor maçını kazanmamız gerekiyor. İki takımı da tebrik ederim. Tempolu bir maçtı. Rakipten 5 kilometre daha fazla koştuk. Hak ettiğimiz 1 puandı. Oyuncuları ve camiayı tebrik ederim" şeklinde konuştu.



Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlar ilgili olarak da Özdilek, "Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama bizim takımda da Egemen'in bir pozisyonu var. Genel hatlarıyla bakıldığında Cüneyt Çakır oyunu çok durdurmadı ve oyunu oynatmaya yönelik tavır sergiledi. Hocayı tebrik ederim. Yabancı kuralı ile ilgili kararı biz vermiyoruz, bize sormuyorlar. Sorarlarsa fikrimizi söyleriz" dedi.



AVCI: "ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA CEBİMİZ DOLU"



BB Erzurumspor'a karşı alınan beraberlik ile ilgili Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı ise "Özellikle Erzurumspor takımı ligin dirençli takımlarından ve kaybettiğinde bile maçtan kopmayan bir takım. Deplasmanda rakipleriyle kafa kafaya oynamış ve puanlar almış bir takım. Duran toplar önemli. Buna ciddi şekilde hazırlandık. İlk 20 dakika doğru oynadık ve duran toptan rakibin kendi kalesine golüyle öne geçtik. Epureanu'nun sakatlığı vardı ve oynamasına maça 1 dakika kala karar verdik. Clichy'nin sakatlığı da oyuna kaygı kattı. Topa sahip olmada sorunlar yaşadık. 2'nci yarıda oyunda değişikliker yaptık, rakibe pozisyon vermedik ve gol atabilseydik maçı koparabilirdik. 'Yarı sahada faul yapmayın' demiştik ve duran toptan yediğimiz bir gol var, oyunu kaybedebilirdik. Rakip bizden daha çok mesafe kaydetti. Biz daha çok faul yaptık. Bu anlamda oyunun kısa sürede zihinsel sağılmalar oldu. Kazanmamız gereken bir maçta bir puan aldık. Rakibin mücadelesine saygı göstermek lazım. Kaybetmedik, 1 puan aldık. Şampiyonluk yarışında inişler çıkışlar olabilir. Cebimiz dolu. Zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmaya çalışacağız. Rakibi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk yarışının süreceğine değinen Avcı, "Şampiyonluk yarışı devam edecek, haftalık sonuçlara göre değişebiliyor. Yarış uzun, avantajlarımız var. 21 hafta nasıl geldiysek devam edeceğiz. Oyunun içinde kalmayı sürdüreceğiz. 2011-2013 sezonları arasında sayı kuralının önemli olmadığını, yerli yabancı rekabetini sağlamanın önemli olduğunu söyledim. Ortamı sağlamak, denetlemek ve alt ligleri doğru organize etmek önemli" diye konuştu.



Clichy'in sakatlığıyla ilgili olarak Avcı, "Doktorlarla konuşacağım, yarın MR'ı çekilecek. Epureanu'nun maçtan önce bir sakatlığı oldu ve 1 dakika kala oynamasına karar verdik. Arkasından, bazen oyunun içerisinde bunlar olabiliyor Gael Clichy'nin sakatlığı... Yarın sabah bakacağız. Üstüne basamıyor şu andan itibaren. 3 yan bağında bir problemden bahsediyorlar, MR'la daha net belli olur" dedi.



Yeni transfer Fedor Kudryashov ile ilgili gelen bir soruya Avcı, "Çalışıyor, bir ay önce bitti ligler Rusya'da. Takım antrenmanlarında takımla beraber. Önümüzdeki hafta Pazartesi maçımız, 10 günlük bir süreç var. Bu süreçte eksiklerini tamamlamış olur herhalde" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.