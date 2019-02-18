(Görüntülü) Abdullah Avcı: Hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım

Süleyman EKİN / ANTALYA () - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesinde Antalyaspor'u iyi analiz ettiklerini söyledi.



Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında karşılamayı değerlendirdi. Gole kadar topa sahip olma oranının yüzde 70 ile kendilerinde olduğunu belirten Abdullah Avcı, “Maçın genelinde de topa sahip olma oranımızda yüzde 60 idi. Bugün savunmada birkaç kişi hariç herkes gol kaçırdı. Çok net pozisyonlar var. Bütün organizasyonları doğru uygulamaya çalıştılar. Savunmada iki yeni oyuncu olmasına rağmen, oyuncu üzerinden değil hep oyun üzerinden değerlendirdik. Attığımız gol de bir organizasyon golüydü. Oyunu daha erken koparabilirdik ama deplasmanda iyi bir takıma karşı değerli bir galibiyet olarak görüyoruz. Rakip mesafe olarak bizden daha fazla kat etmiş olabilir ama yüksek şiddetli koşumuz rakipten daha fazlaydı" dedi.



"KAZANARAK DÖNMEK SON DERECE DEĞERLİ"



Futbolcularının oyun içindeki disipline son derece sadık kaldıklarına da vurgu yapan Avcı, “Önemli bir virajdan, önemli bir galibiyetle dönüyoruz. Oyunun hakkı belki de daha erken kopması, daha rahat bitirebileceğimiz bir maç ama maçın bütününde sadece bireysel olarak tek bir pozisyon var. Onun dışında rakibe pozisyon vermedik. Oyunu tamamen elinde tutan ve hücum organizasyonlarını geliştiren ve net pozisyonlara giren bir takımdık. Buradan kazanarak dönmek son derece değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.



HAKEM DEĞERLENDİRMESİ



Hakemle ilgili soruya ise Abdullah Avcı şu yanıtı verdi: “Ben hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım. Maça oyun tarafından bakarsak daha değerli olur. Ben bir teknik adamım. Oyunu değerlendirdim. Bu oyuna da şöyle baktım; ben hata yapıyorum, oyuncu hata yapıyor, hakem hata yapıyor. Kaybettiğimde, canımın yandığı zaman bile bu şekilde söyledim. Türk toplumu olarak oyuna bakarsak bunun altından kalkarız. Her insan hata yapar. Benim bu ligde attığım gol, VAR göstermedi diye iptal edildi. Ben yine bir şey söylemedim. Doğru mu? Şimdi bugünkü oyunu bir değerlendirin lütfen. Onun üzerinden bakın tamam mı?"