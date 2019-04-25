(Görüntülü) Abalı Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: "Yaşadığım duyguları parayla alamayız"

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçında Süper Lig'e 9 yıl sonra dönüşünü ilan etme ihtimali bulunan Abalı Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz önemli açıklamalar yaptı. Kariyerinde daha önce Kardemir Karabükspor'u 2, Malatyaspor'u da 1 kez Süper Lig'e taşıyan deneyimli teknik adam, "Denizli'de her taraf bayraklarla donatılmış. Şehirde ilgiden gezemiyorum. Bu güzel duyguları hiçbir paraya satın alamazsınız. Daha önce de böyle mutluluklara şahit olmuştum. Şimdi sıra Denizli'ye geldi. Bu camia, bu taraftar, bu halk ve bu şehir en iyisini hak ediyor" dedi. Takımın başına 9'uncu haftada Osman Özköylü'nün yerine geçtiğini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Buraya geldiğimde kulüpte karışıklıklar vardı. Durum aslında hiç de iç açıcı değildi. Futbolcular antrenmana çıkmamış, seyirci küsmüş, bir kaos ortamı bulunuyordu. Çok ciddi bir geçiş dönemi yaşadık. Yoğun bir çalışma ortamına girdik. Yönetimin ve taraftarlarımızın bize inanması, takım olarak üzerimizde itici bir güç oluşturdu. Kazanarak ilerledikçe oyun prensiplerimiz oturmaya başladı. Maçlarımızı da kapalı gişe oynamaya başladık. Camianın kenetlenmesi başarıyı beraberinde getirdi" yorumunu yaptı. Futbolcularının kendilerinden istenileni sahaya yansıttığını vurgulayan İldiz, "Denizlispor son 9 yılda kümede kalma mücadeleleri vermişti. Böyle bir takıma başka bir hedef koymak, yukarılara baktırmak hiç kolay değildi. Bunu başardık diye düşünüyorum. Yönetim, primleri günü gününe ödemeye çalıştı, taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu bütünlük de bizi üst sıralara taşıdı. Sahada ne oynamamız gerekiyorsa oynadık. Taktik disiplinimizden taviz vermedik ve bugünlere geldik" diye konuştu. Hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde Tahacan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.